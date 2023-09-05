Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı! Türkiye ve dünya eş zamanlı pedal çevirecek
Kadınların öncülüğünde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 17 Eylül Pazar günü Türkiye’de ve dünyada yaklaşık 180 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl da isteyen tüm kadınların katılmasını hedefliyor.
# kadınlar # bisiklet # süslü kadınlar bisiklet turu # türkiye # dünya
Son Güncelleme:
Kadınların öncülüğünde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 17 Eylül Pazar günü Türkiye’de ve dünyada yaklaşık 180 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında ilk kez İzmir’de bir grup kadın tarafından düzenlendi.
2013 yılında gerçekleşen ilk etkinliğe 300 kadın katıldı. Katılımcılar, bisikletlerini kurdele ve çiçek gibi eşyalarla süsleyerek Konak Meydanı'nda bisikletleriyle birkaç tur attı.
2015 yılında İzmir, İstanbul, Adana, Ankara, Eskişehir, Marmaris ve Bodrum'a bisiklet turları gerçekleştirildi. 2016 yılında şehir sayısı 28'e, 2017'de ise 50'ye ulaştı.