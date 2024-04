“Suyun Üstü” 43. İstanbul Film Festivali’nde!

Elit İşcan, Nihan Aker, Lila Gürmen, Serhat Ünaldı, Eren Çiğdem ve Oscar Pearce’ın rol aldığı ödüllü film, günümüz Türkiye’sinin sosyo-politik zemininde, birbirleriyle yeniden bağ kurmaya çalışan parçalanmış bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenin kişisel deneyimlerinden esinlenerek yabancılaşma ve kabullenme konularını ele aldığı “Suyun Üstü”, aile, kariyer, cinsellik gibi meseleleri üç farklı jenerasyona ait kadın karakterlerinin gözünden işliyor.

“Suyun Üstü”, yönetmenlik kariyerinin yanı sıra Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nin lisansüstü film programlarında senaryo yazımı dersleri veren Aslıhan Ünaldı’nın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi. 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Elit İşcan’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü; Los Angeles Bağımsız Kadın Film Ödülleri’nde ise Ünaldı’ya En İyi Kadın Yönetmen Ödülü’nü getiren film şimdi de, 17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 43. İstanbul Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Ulusal Yarışma bölümündeki 10 finalist arasında yer alan “Suyun Üstü”nün gösterimi, 23 Nisan Salı akşamı saat 19.00’da Atlas 1948’de; 24 Nisan Çarşamba günü 13.30’da ise Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek.

Çekimleri Göcek ve Fethiye’nin koylarında gerçekleştirilen filmde, Elit İşcan, Nihan Aker, Lila Gürmen, Eren Çiğdem ve Oscar Pearce’la birlikte, yönetmenin babası olan ve ilk oyunculuk deneyiminin yanı sıra çekimlerin gerçekleştiği teknenin kaptanlığını da üstlenen Serhat Ünaldı da rol alıyor. Yapımcılığını Kamen Velkovsky ve Aslıhan Ünaldı’nın; görüntü yönetmenliğini Sundance Film Festivali ödüllü André Jäger’in üstlendiği filmin müzikleri ise Davut Özdemir ve Deniz Güngör imzasını taşıyor.

New York’ta yaşayan Zeynep, Amerikalı eşiyle birlikte Muğla’da küçük bir sahil kasabasına varır. Parçalanmış bir aileye geri dönmüştür; ebeveynleri boşanmış, kız kardeşi ise ailesine yabancılaşmıştır. Aile, bir haftalık bir yelken seyahatine çıkacaktır. Bu gezi, aynı zamanda Zeynep’in yargılanmakta olan gazeteci babası Yusuf’un, uzun zamandır görmediği kızlarıyla yeniden bağ kurabilmesi için son şansıdır. Tekne denize açılıp yelken rüzgârla dolduğunda ve mavi sularda süzülmeye başladıklarında kendilerini geçmişe dönmüş gibi hissederler. Aile yeniden bir aradadır. Ancak yavaş yavaş bu gezinin basit bir aile tatilinden ibaret olmadığı ortaya çıkmaya başlar. Aile, Yusuf’un temyiz kararını beklerken gerilim gittikçe artar. Hassas aile dinamikleri, yöre halkından genç bir adamın hayatlarına girmesiyle beklenmedik bir yönde değişir.

Kadın karakterlerine yoğunlaşan ve ele aldığı meselelere üç farklı jenerasyonun gözünden yaklaşan “Suyun Üstü”, aynı zamanda gazeteci Yusuf’un hikâyesi üzerinden basın özgürlüğüne de değiniyor. Yale Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler üzerine ön lisans eğitimi alan Aslıhan Ünaldı, filmlerinde büyük sosyo-politik meselelerin özel hayatlar ve bireysel ilişkiler üzerindeki etkisini irdelemekle ilgileniyor.

Sao Paulo, Valencia, Montreal, Buenos Aires, Sofya gibi prestijli festivallerde gösterilen ve yurt dışında da ilgi gören Siren Film yapımı “Suyun Üstü” filmi, 43. İstanbul Film Festivali’nin ardından uluslararası festival yolculuğuna devam edecek.

Bilgi için: instagram.com/afloatthefilm

ASLIHAN ÜNALDI KİMDİR

Aslıhan Ünaldı, İstanbul’da doğup büyümüş, şuanda Brooklyn’de yaşayan bir yönetmen. İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu veardından ABD’de Yale Üniversitesi’nde fotoğrafçılık ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı. Ünaldı’nın yazarlığını ve/veya yönetmenliğini üstlendiği çalışmaları, Rotterdam, Sundance, Berlinale, São Paulo, San Francisco, Mar del Plata ve İstanbul gibi birçok prestijli uluslararası festivalde yer aldı. Projeleri, Tribeca Film Institute, the Sloan Foundation, Netflix, Topic, Film Independent, New York Women in Film and TV gibi önde gelen kuruluşlar tarafından desteklendi. Ayrıca, New York’ta American – Turkish Society tarafından “Young Society Leader” olarak seçildi. Aslıhan Ünaldı yönetmenlik kariyerinin yanı sıra Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nin lisansüstü film programlarında senaryo yazımı dersleri veriyor.