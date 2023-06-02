Tavuk beslemenin faydaları

TAVUK GÜBRESİ BİTKİLERİNİZ İÇİN HARİKADIR

Tavuk gübresi bitkileriniz için mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle bitki büyümesi için gerekli olan azot oranı yüksektir. Ayrıca tavuk gübresi, bitki sağlığı için önemli olan fosfor ve potasyum da içerir.