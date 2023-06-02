Tavuk beslemenin faydaları
Tavuk sahibi olmanın faydaları çok fazladır. Tavuklar harika bir taze yumurta kaynağıdır ve doğal haşere kontrolü olarak da kullanılabilirler. Buna ek olarak, tavuklar arkadaşlık duygusu sağlayan az bakım gerektiren hayvanlardır.
TAVUK GÜBRESİ BİTKİLERİNİZ İÇİN HARİKADIR
Tavuk gübresi bitkileriniz için mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle bitki büyümesi için gerekli olan azot oranı yüksektir. Ayrıca tavuk gübresi, bitki sağlığı için önemli olan fosfor ve potasyum da içerir.
TAVUKLAR BÖCEKLERİ UZAK TUTAR
Tavuklar, sümüklü böcek, salyangoz ve çekirge gibi birçok yaygın bahçe zararlısının doğal avcılarıdır. Bahçenizde tavuk besleyerek bu zararlıların popülasyonunu azaltabilir, haşere kontrolünde zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
ARKA BAHÇENİZDE BEKÇİLİK YAPABİLİR
Tavuklar harika bekçi hayvanlardır. Yüksek sesle ötüşleri potansiyel davetsiz misafirleri korkutur ve keskin pençeleri onlara zarar vermeye çalışan herkes için tehlikeli olabilir.
TAVUKLAR İZLEMEK EĞLENCELİDİR
Tavukları izlemek çok eğlencelidir. Eşsiz kişilikleri vardır ve her zaman ilginç bir şeyler yaparlar. Tavukları izlemek uzun bir günün ardından rahatlamak için harika bir yol olabilir.