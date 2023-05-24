Tıpta kullanılan atasözleri ve deyimler
Sağlık bu şakaya gelmez deriz ama bazen de tıp çalışanlarında gülmeye hakkı vardır. İşte o tıpta kullanılan deyimler...
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GUY DE CHAULİAC
"Tüm kanamalar sonunda durur." Yarası büyük olanları teselli etmek için söyleniyor diyebilir miyiz?
SİDNEY CUTHBERT
"Bakıp görmek bekleyip görmekten daha iyidir." Umutsuz beklemektense birşeyler deneyebiliriz diyor hocam.
RAPHAEL ADAR
"Ne zaman büyük bir kanama ile karşılaşsanız, ilk hatırlamanız gereken şey kendi kanınız olmadığıdır." Sakin kalabilmemiz için küçük bir ironi sadece.
HARVEY CUSHİNG EDMUND
"Görmüyorsan gitme, gitmiyorsa itme." Bu sözün tam olarak ne için kullanıldığını tahmin edemesek de yorum yapabiliriz.
Kaynak: https://www.turkcerrahi.com/cerrahi-ozlu-sozler/