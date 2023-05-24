Tıpta kullanılan atasözleri ve deyimler

Sağlık bu şakaya gelmez deriz ama bazen de tıp çalışanlarında gülmeye hakkı vardır. İşte o tıpta kullanılan deyimler...

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GUY DE CHAULİAC

"Tüm kanamalar sonunda durur." Yarası büyük olanları teselli etmek için söyleniyor diyebilir miyiz?

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SİDNEY CUTHBERT

"Bakıp görmek bekleyip görmekten daha iyidir." Umutsuz beklemektense birşeyler deneyebiliriz diyor hocam.

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RAPHAEL ADAR

"Ne zaman büyük bir kanama ile karşılaşsanız, ilk hatırlamanız gereken şey kendi kanınız olmadığıdır." Sakin kalabilmemiz için küçük bir ironi sadece.

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HARVEY CUSHİNG EDMUND

"Görmüyorsan gitme, gitmiyorsa itme." Bu sözün tam olarak ne için kullanıldığını tahmin edemesek de yorum yapabiliriz.

Kaynak: https://www.turkcerrahi.com/cerrahi-ozlu-sozler/