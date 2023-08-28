Torosların yörükleri şehir merkezine indi! Bu defa obalarda değil caddelerde gezdiler

Isparta Belediyesi öncülüğünde Toroslar Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı derneklerle birlikte Yörükler Şehre İndi sloganıyla ilk kez Yörük Göçü canlandırıldı. 4 kilometrelik yürüyüş büyük ilgi gördü.

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Torosların yörükleri şehir merkezine indi! Bu defa obalarda değil caddelerde gezdiler - Resim: 1

Isparta Belediyesi önünden başlayarak, Kirazlıdere’ye kadar yaklaşık 4 kilometrelik temsili Yörük Göçü yürüyüşü düzenlendi.

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Torosların yörükleri şehir merkezine indi! Bu defa obalarda değil caddelerde gezdiler - Resim: 2

Geleneksel kıyafetler giyen Yörükler geçmişte kullandıkları deve, at, eşek ve araç gereçleriyle birlikte Kirazlıdere’de obalarını kurdu, Türk Bayrağını göndere çekti, oba ateşini yaktı, misafirlere keşkek ikramında bulunuldu.

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Torosların yörükleri şehir merkezine indi! Bu defa obalarda değil caddelerde gezdiler - Resim: 3

Şehir merkezinden, Kirazlıdere’ye kadar süren göçü, Yörük kültürünü yakından gözlemleme fırsatı bulan vatandaşlar, geçmişin izlerini şehir merkezinde bulmanın heyecanını yaşadı.

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Torosların yörükleri şehir merkezine indi! Bu defa obalarda değil caddelerde gezdiler - Resim: 4

Yörük Göçünün Kirazlıdere’deki etkinliğine katılan Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından obaya Türk Bayrağı dikildi, oba ateşi yakıldı.

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