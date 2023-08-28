Torosların yörükleri şehir merkezine indi! Bu defa obalarda değil caddelerde gezdiler
Isparta Belediyesi öncülüğünde Toroslar Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı derneklerle birlikte Yörükler Şehre İndi sloganıyla ilk kez Yörük Göçü canlandırıldı. 4 kilometrelik yürüyüş büyük ilgi gördü.
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Isparta Belediyesi önünden başlayarak, Kirazlıdere’ye kadar yaklaşık 4 kilometrelik temsili Yörük Göçü yürüyüşü düzenlendi.
Geleneksel kıyafetler giyen Yörükler geçmişte kullandıkları deve, at, eşek ve araç gereçleriyle birlikte Kirazlıdere’de obalarını kurdu, Türk Bayrağını göndere çekti, oba ateşini yaktı, misafirlere keşkek ikramında bulunuldu.
Şehir merkezinden, Kirazlıdere’ye kadar süren göçü, Yörük kültürünü yakından gözlemleme fırsatı bulan vatandaşlar, geçmişin izlerini şehir merkezinde bulmanın heyecanını yaşadı.
Yörük Göçünün Kirazlıdere’deki etkinliğine katılan Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından obaya Türk Bayrağı dikildi, oba ateşi yakıldı.