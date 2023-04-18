Trendyol öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Trendyol, ara tatildeki 19 milyon öğrencinin eğlenmenin yanında gelişimlerini devam ettirmelerine yönelik en çok satan kitaplardan oluşan kitap önerilerini öğrencilerle paylaşıyor. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap eden seçenekler sunan Trendyol, ilkokul çağındaki 6-10 yaş grubuna yönelik en çok satan 5 kitabı şu şekilde: