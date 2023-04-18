Trendyol öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Trendyol ara tatilde en çok satan kitapları öğrencilerle buluşturuyor. Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine kadar çok geniş kategorideki kitapları tüketici ile buluşturan platform, her yaş grubuna hitap edecek kitaplara kolayca ulaşma imkanı sunuyor

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Trendyol, ara tatildeki 19 milyon öğrencinin eğlenmenin yanında gelişimlerini devam ettirmelerine yönelik en çok satan kitaplardan oluşan kitap önerilerini öğrencilerle paylaşıyor. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap eden seçenekler sunan Trendyol, ilkokul çağındaki 6-10 yaş grubuna yönelik en çok satan 5 kitabı şu şekilde:

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Dedemin Bakkalı – Şermin Yaşar

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Korkan Çocuk- Susanna Tamaro

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Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry