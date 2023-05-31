TRT 2'de sinema şöleni: Ödüllü filmler ekranda

3 - HAZİRAN CUMARTESİ 21.30 DEAD POETS SOCİETY (ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ)

Dead Poets Society, Peter Weir yönetiminde 1989 yılında çekilmiş bir filmdir. En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü almıştır. Kurgusal olarak 1959'da, muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Academy'de geçen film, öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin hikâyesini anlatıyor.