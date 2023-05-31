TRT 2'de sinema şöleni: Ödüllü filmler ekranda
TRT 2 haziranda her akşam bir filmi izleyicilerle buluşturacak. Birbirinden kaliteli, ödüllü ve prestijli filmleri haziran ayında ekrana getirecek. İşte TRT 2'nin ekrana getireceği o filmler.
1 - HAZİRAN PERŞEMBE 21.30 ZERKALO (AYNA)
1975 Rus yapımı Ayna Andrei Tarkovsky'nin Çocukluk anıları, güncel olaylara dair sahneler ve Tarkovsky'nin babası Arseny Tarkovsky tarafından yazılan güncel olaylara dair şiirlerle kompoze edilmiş bir otobiyografidir.
2 - HAZİRAN CUMA 21.30 BACALAUREAT (MEZUNİYET)
Cristian Mungiu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Altın Palmiye’li 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün filminin yönetmeni Romanya yapımı filmin oyuncu kadrosunda ise Vlad Ivanov, Maria-Victoria Dragus, Adrian Titieni ve Gheorghe Ifrim gibi isimler yer alıyor.
3 - HAZİRAN CUMARTESİ 21.30 DEAD POETS SOCİETY (ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ)
Dead Poets Society, Peter Weir yönetiminde 1989 yılında çekilmiş bir filmdir. En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü almıştır. Kurgusal olarak 1959'da, muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Academy'de geçen film, öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin hikâyesini anlatıyor.
4 - HAZİRAN PAZAR 21.30 CHARİOTS OF FİRE (ATEŞ ARABALARI)
Ateş Arabaları, 1981 Büyük Britanya yapımı filmdir. Filmde 1924 Yaz Olimpiyatları'na katılan koyu dindar İskoç Hristiyan atlet Eric Liddell ile önyargıları aşmaya çalışan İngiliz Yahudi atlet Harold Abrahams'ın gerçek yaşamları konu edilmiştir. Senaryosunu Colin Welland'ın yazdığı filmi Hugh Hudson yönetti.