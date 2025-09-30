TRT 2’den sinema şöleni! Ekim ayında her akşam farklı bir film ekrana geliyor
Edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda yapımlarıyla öne çıkan TRT 2, ekim ayında sinemaseverlere dopdolu bir film seçkisi sunacak. Kanalda her akşam orijinal dilinde farklı bir film ekrana gelecek.
TRT’den yapılan açıklamaya göre ekim ayı boyunca her akşam sinema dünyasının farklı eserleri izleyiciyle buluşacak.
Dram, biyografi, animasyon, belgesel ve edebiyat uyarlamalarından oluşan geniş yelpazedeki filmler, sinema tutkunlarını ekran başına toplayacak.
TRT 2’nin ekim ayında göstereceği filmler şöyle:
1 Ekim “Muhafızlar” (Les Gardiennes)
2 Ekim “Tokyo’da Günbatımı” (Tokyo Twilight)
3 Ekim “Himalaya-Bir Şefin Çocukluğu” (Himalaya-L’enfance D’un Chef)
4 Ekim “Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem” (If Only I Could Hibernate)
5 Ekim “Gökteki Kale” (Castle in the Sky)
6 Ekim “Notting Hill’deki Pastane” (Love Sarah)
7 Ekim “Gelen Palto” (Oversized Coat)
8 Ekim “Bir Tutam Karanfil”
9 Ekim “Armonika” (Saz Dahani)
10 Ekim “Uçuş Planı” (Flightplan)
11 Ekim “Kızım” (Menina)
12 Ekim “Keman Öğretmeni” (Tudo Que Aprendemos Juntos)
13 Ekim “Beynimdeki Yangın” (Brain on Fire)
14 Ekim “Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı” (Mr. Holmes)
15 Ekim “Aşkın Gözü” (Radiance)
16 Ekim “Benim Mutlu Ailem” (Chemi Bednieri Ojakhi)
17 Ekim “Huysuz Kitapçı Fikry’nin İnanılmaz Hikayesi” (The Storied Life of A. J. Fikry)
18 Ekim “Umutsuz Saatler” (Lakewood)
19 Ekim “Hayatımın Maçı” (The Greatest Game Ever Played)
20 Ekim “Ülkem İçin” (For My Country)
21 Ekim “Plazaların Gölgesinde” (Plaza Catedral)
22 Ekim “Gölgeler İçinde”
23 Ekim “En Şiddetli Sene” (A Most Violent Year)
24 Ekim “Küçük Ülke” (Petit Pays)
25 Ekim “Cennetin Yanındaki Köy” (The Village Next to Paradise)
26 Ekim “Katwe Kraliçesi” (Queen of Katwe)
27 Ekim “Günaydın” (Good Morning)
28 Ekim “Albatros”
29 Ekim “Dans Et Benimle” (Jahan, Ba Man Beraghs)
30 Ekim “Şapel” (The Chapel)
31 Ekim “Zeytin Ağaçları Altında” (Zire Da)