Türkiye’de 2024’te sinemaya damga vuran 10 film! İşte en çok izlenenler
2024’te sinema salonlarında yerli komedi ve animasyon filmleri fırtına gibi esti! Yılın en çok izlenen 10 filminden 5’i yerli yapımlar olurken, özellikle çocukların sevgilisi “Rafadan Tayfa 4” zirveyi kimseye bırakmadı.
Box Office Türkiye’nin verilerine göre, 2024’te 438 yeni film izleyiciyle buluştu ve toplamda 32 milyon 44 bin 290 kişi sinema salonlarını doldurdu.
İşte 2024’te Türkiye’de en çok izlenen 10 film:
1 - RAFADAN TAYFA: HAYRİMATÖR
TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının macerasını konu alan “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”, 2 milyon 815 bin 260 kişi tarafından izlendi. Hem çocukları hem de çocuk kalmayı bilenleri sinemaya çekmeyi başaran bu yapım, 306 milyon 774 bin lira hasılat elde etti. Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği animasyon yılın en çok izlenen filmi oldu.
2 - TERS YÜZ 2
Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın’ın seslendirdiği ABD yapımı animasyon, 2 milyon 460 bin 338 izleyiciye ulaştı. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken Ters Yüz 2 , 408 milyon 477 bin lira gelirle dikkat çekti.
3 - LOHUSA
Gupse Özay’ın hem senaryosunu yazıp hem de başrolünü üstlendiği Lohusa, 2 milyon 128 bin izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen 3. filmi oldu. Komedi severler, Özay’ın eğlenceli senaryosuna bayıldı. Yeni ebeveyn olan anne babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olaylarıanlatan film, 281 milyon 915 bin lira hasılat elde etti.
4 - KOLPAÇİNO 4 4’LÜK
Kolpaçino serisinin 4. filmi, 2 milyon 115 bin izleyiciyle büyük bir çıkış yakaladı. Şafak Sezer’in yazıp oynadığı bu komedi filmi, 242 milyon TL’lik gişe hasılatı ile 4. sıraya yerleşti.
5 - DEADPOOL & WOLVERINE
Ryan Reynolds ve Hugh Jackman’ın başrollerini paylaştığı bilim kurgu aksiyon, 1 milyon 447 bin 120 izleyiciyle 257 milyon 574 bin lira hasılat yaptı.
6 - ÇILGIN HIRSIZ 4
Animasyon dünyasının vazgeçilmez kahramanları Gru ve Minyonlar, Çılgın Hırsız 4 ile tekrar sinema salonlarına damgasını vurdu. Patrick Delage ve Chris Renaud’un yönetmenliğini üstlendiği film, 1 milyon 85 bin 631 kişinin ilgisini çekerek en çok izlenenler listesine altıncı sıradan girmeyi başardı.
Film, Gru’nun kendi ailesini kurarak Minyonlarla birlikte yeni maceralara atılmasını konu alırken, 180 milyon 481 bin liralık gişe hasılatı ile büyük bir başarıya imza attı.
7 - 3391 KİLOMETRE
Yazar Beyza Alkoç’un çok sevilen 3391 Kilometre adlı kitabı, sinemaseverlerle buluştu ve büyük bir ilgi gördü! Ömer Faruk Sorak’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı, Deniz Enyüksek’in yönetmenliğinde hayat bulan film, 926 bin 277 kişi tarafından izlendi. Gişe hasılatı ise 113 milyon 910 bin liraya ulaştı.
Fulya Özcan’ın kaleme aldığı senaryoyla, Paris, İstanbul ve İzmir’in büyüleyici manzaralarında çekilen film, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen sevginin gücünü hisseden iki gencin hikayesini anlatıyor.
8 - MOANA 2
David G. Derrick, Jason Hand ve Dana Ledoux Miller’ın yönettiği animasyon filmi Moana 2, dördüncü haftasında büyük ilgi görmeye devam ediyor! Vizyon sıralamasında sekizinci sıraya yükselen film, cesur Moana’nın atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için çıktığı zorlu yolculuğu konu alıyor.
834 bin izleyiciyle buluşan film, 156 milyon 759 bin liralık gişe hasılatı elde etti.
9 - KUNG FU PANDA 4
Mike Mitchell ve Stephanie Stine’ın yönettiği, Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Darren Lemke’nin kaleme aldığı Kung Fu Panda 4, serinin hayranlarını yine ekran başına kilitlemeyi başardı! 766 bin 784 kişi tarafından izlenen film, 115 milyon 96 bin liralık gişe geliriyle büyük bir başarıya imza attı.
10 - SİCCİN 7
Alper Mestçi’nin yönettiği Siccin 7, mafyadan kaçan bir adamın ailesiyle birlikte yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Film, 659 bin 531 kişi tarafından izlenerek 101 milyon 896 bin lira gişe geliri elde etti.