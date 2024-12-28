Türkiye’de 2024’te sinemaya damga vuran 10 film! İşte en çok izlenenler

6 - ÇILGIN HIRSIZ 4

Animasyon dünyasının vazgeçilmez kahramanları Gru ve Minyonlar, Çılgın Hırsız 4 ile tekrar sinema salonlarına damgasını vurdu. Patrick Delage ve Chris Renaud’un yönetmenliğini üstlendiği film, 1 milyon 85 bin 631 kişinin ilgisini çekerek en çok izlenenler listesine altıncı sıradan girmeyi başardı.

Film, Gru’nun kendi ailesini kurarak Minyonlarla birlikte yeni maceralara atılmasını konu alırken, 180 milyon 481 bin liralık gişe hasılatı ile büyük bir başarıya imza attı.