Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı! Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satılan oyunlar neler?

Steam, Türkiye'de oyuncuların en çok kullandığı platformlardan biri. Her hafta en çok satılan 10 oyunu açıklayan Steam, Türkiye'de hangi oyunların en çok sattığını açıkladı. İşte o oyunlar...

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Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı! Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satılan oyunlar neler? - Resim: 1 1 3

Yakın zamanda Steam'in dolar kurunu güncellemesiyle birlikte binlerce oyun bir anda zamlanmıştı. Bu zaman kadar dolar kurunu çok düşükte tutan Steam, Türkiye'deki kuru bir anda yükseltince oyunculardan tepki almıştı. Peki bu zamlar satışlara da etkiledi mi? İşte liste...

Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı! Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satılan oyunlar neler? - Resim: 2 2 3

TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Steam, Türkiye'de 28 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında en çok satan 10 oyun listesini paylaştı.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı! Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satılan oyunlar neler? - Resim: 3 3 3

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz

Sons Of The Forest | Oynaması Ücretsiz

Destiny 2 | 280,00 TL

FIFA 23 | 699,99 TL

Hogwarts Legacy | 699,00 TL

Atomic Heart | 699,00 TL

Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099 TL

Wo Long: Fallen Dynasty | 899,00 TL

Resident Evil 4 | 563,47 TL

Metro Exodus |187,00 TL