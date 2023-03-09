Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı! Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satılan oyunlar neler?
Steam, Türkiye'de oyuncuların en çok kullandığı platformlardan biri. Her hafta en çok satılan 10 oyunu açıklayan Steam, Türkiye'de hangi oyunların en çok sattığını açıkladı. İşte o oyunlar...
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Yakın zamanda Steam'in dolar kurunu güncellemesiyle birlikte binlerce oyun bir anda zamlanmıştı. Bu zaman kadar dolar kurunu çok düşükte tutan Steam, Türkiye'deki kuru bir anda yükseltince oyunculardan tepki almıştı. Peki bu zamlar satışlara da etkiledi mi? İşte liste...
TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Steam, Türkiye'de 28 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında en çok satan 10 oyun listesini paylaştı.
EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz
Sons Of The Forest | Oynaması Ücretsiz
Destiny 2 | 280,00 TL
FIFA 23 | 699,99 TL
Hogwarts Legacy | 699,00 TL
Atomic Heart | 699,00 TL
Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099 TL
Wo Long: Fallen Dynasty | 899,00 TL
Resident Evil 4 | 563,47 TL
Metro Exodus |187,00 TL