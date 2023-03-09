Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı! Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satılan oyunlar neler?

Yakın zamanda Steam'in dolar kurunu güncellemesiyle birlikte binlerce oyun bir anda zamlanmıştı. Bu zaman kadar dolar kurunu çok düşükte tutan Steam, Türkiye'deki kuru bir anda yükseltince oyunculardan tepki almıştı. Peki bu zamlar satışlara da etkiledi mi? İşte liste...