Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri
19 Mayıs'ta İstanbul ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan Hadise'ye; Haluk Levent'ten Sena Şener'e daha çok sürpriz isim var. İşte tarihleri ve konser yerleri...
ALİŞAN KONSERİ
Alişan'da 19 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da sahne alacak isimlerden.
Tarih:20 Mayıs 2023
Saat:21:00
Yer:Beykoz / Sahil Etkinlik Alanı
19 mayıs konserleri 2023 istanbul
EMİR CAN İĞREK KONSERİ
Müzik listelerinin üst sıralarından düşmeyen Emir Can İğrek de 19 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak isimlerden.
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:21:00
Yer:Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan
19 mayıs konserleri 2023 istanbul
HADİSE KONSERİ
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
19 mayıs konserleri 2023 istanbul
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
HALUK LEVENT KONSERİ
Hem şarkıları, hem toplumsal adımlarıyla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'de sahne alacak.
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:20:00
19 mayıs konserleri 2023 istanbul
Yer:Küçükçekmece / Menekşe Parkı