Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri

19 Mayıs'ta İstanbul ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan Hadise'ye; Haluk Levent'ten Sena Şener'e daha çok sürpriz isim var. İşte tarihleri ve konser yerleri...

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ALİŞAN KONSERİ

Alişan'da 19 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da sahne alacak isimlerden.

Tarih:20 Mayıs 2023

Saat:21:00

Yer:Beykoz / Sahil Etkinlik Alanı

19 mayıs konserleri 2023 istanbul

Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri - Resim: 2 2 15

EMİR CAN İĞREK KONSERİ

Müzik listelerinin üst sıralarından düşmeyen Emir Can İğrek de 19 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak isimlerden.

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:21:00

Yer:Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan

19 mayıs konserleri 2023 istanbul

Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri - Resim: 3 3 15

HADİSE KONSERİ

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

19 mayıs konserleri 2023 istanbul

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı

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HALUK LEVENT KONSERİ

Hem şarkıları, hem toplumsal adımlarıyla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'de sahne alacak.

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:20:00

19 mayıs konserleri 2023 istanbul

Yer:Küçükçekmece / Menekşe Parkı