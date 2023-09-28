Uluslararası İsminde Değişiklik Yapan Ülkeler
Uluslararası isminde değişiklik yapan ülkeler deyince ilk aklımıza ülkemiz geliyor. Uluslararası kanun ile uluslararasında Turkey olarak tanınan ülkemiz 2021 yılında Türkiye olarak anılmaya başlamıştı.
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:
İran
87 milyon nüfusa sahip İran, 1935 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Persia" ismi yerine "İran" olarak anılmaya başladı.
Tayland
71 milyon nüfusa sahip Tayland, 1939 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Siyam" ismi yerine "Tayland" olarak anılmaya başladı.
Sri Lanka
22 milyon nüfusa sahip Sri Lanka, 1972 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Ceylon" ismi yerine "Sri Lanka" olarak anılmaya başladı.
Myanmar
53 milyon nüfusa sahip Myanmar, 1989 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Burma" ismi yerine "Myanmar" olarak anılmaya başladı.