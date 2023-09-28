Uluslararası İsminde Değişiklik Yapan Ülkeler

Uluslararası isminde değişiklik yapan ülkeler deyince ilk aklımıza ülkemiz geliyor. Uluslararası kanun ile uluslararasında Turkey olarak tanınan ülkemiz 2021 yılında Türkiye olarak anılmaya başlamıştı.

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Editör: Süleyman Daban
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Uluslararası İsminde Değişiklik Yapan Ülkeler - Resim: 1

İran

87 milyon nüfusa sahip İran, 1935 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Persia" ismi yerine "İran" olarak anılmaya başladı.

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Uluslararası İsminde Değişiklik Yapan Ülkeler - Resim: 2

Tayland

71 milyon nüfusa sahip Tayland, 1939 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Siyam" ismi yerine "Tayland" olarak anılmaya başladı.

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Uluslararası İsminde Değişiklik Yapan Ülkeler - Resim: 3

Sri Lanka

22 milyon nüfusa sahip Sri Lanka, 1972 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Ceylon" ismi yerine "Sri Lanka" olarak anılmaya başladı.

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Uluslararası İsminde Değişiklik Yapan Ülkeler - Resim: 4

Myanmar

53 milyon nüfusa sahip Myanmar, 1989 yılında uluslararası kanun ile uluslararasında "Burma" ismi yerine "Myanmar" olarak anılmaya başladı.

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