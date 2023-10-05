UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde Bulunan Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Yaşatılıyor
Geçtiğimiz yıl UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği" usta ellerde yaşatılıyor.
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Bitlis’in Ahlat ilçesindeki taş ocaklarında büyük kütleler halinde çıkarılan taşlar, kesilip ebatlandırıldıktan sonra ilçedeki atölyelerde taş ustaları tarafından Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yanı sıra çeşitli desenler işleniyor.
Çeşitli motifler işlenen taşlar; çeşme, şömine, barbekü, mezar ve çeşitli yapıların süslemesinde kullanılıyor.
İlçede 17 yıldır geleneksel Ahlat taş işçiliği yapan Özgen İşler, Ahlat taşının üzerine Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile çeşitli desenleri büyük bir özenle işliyor.
Ahlat taş işçiliğinin büyük emek, sabır ve ince işçilik gerektirdiğini belirten Özgen İşler, “Ben 17 senedir bu işi yapıyorum. Bu taşlar bize Nemrut Dağı eteklerinde çıkarılan volkanik taşlar olarak kaba bir şekilde geliyor.''