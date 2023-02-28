Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

ACI HABERİ MELEK BAYKAL PAYLAŞTI

Kazım Akşar'ın kahreden vefat haberini, bir diğer usta oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Melek Baykal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

- Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun