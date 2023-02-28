Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti
Ünlü ve usta oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Birçok kişi tarafından tanınan ve sevilen oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk tiyatrosunun ve Türk televizyonlarının ünlü ve usta oyuncusu Kazım Akşar'dan, sevenlerini yasa boğacak acı haber geldi.
Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yumdu. 1953 tarihinde dünyaya gelen Kazım Akşar, 69 yaşındaydı.
ACI HABERİ MELEK BAYKAL PAYLAŞTI
Kazım Akşar'ın kahreden vefat haberini, bir diğer usta oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Melek Baykal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
- Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun
Kazım Akşar, "Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde birçok tiyatro oyununda rol almıştı.