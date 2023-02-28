Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

Ünlü ve usta oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Birçok kişi tarafından tanınan ve sevilen oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti - Resim: 1 1 5

Türk tiyatrosunun ve Türk televizyonlarının ünlü ve usta oyuncusu Kazım Akşar'dan, sevenlerini yasa boğacak acı haber geldi.

Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti - Resim: 2 2 5

Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yumdu. 1953 tarihinde dünyaya gelen Kazım Akşar, 69 yaşındaydı.

Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti - Resim: 3 3 5

ACI HABERİ MELEK BAYKAL PAYLAŞTI

Kazım Akşar'ın kahreden vefat haberini, bir diğer usta oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Melek Baykal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

- Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun

Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti - Resim: 4 4 5

Kazım Akşar, "Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde birçok tiyatro oyununda rol almıştı.