Ünlü oyuncu Murat Cemcir hastaneye kaldırıldı

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi.

Otomotiv alanında üniversite eğitimi alan Cemcir, Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlamasının ardından kariyerini oyunculuk mecrasına yönlendirdi. 2000'li yılların başından itibaren sinema ve televizyon ekranlarında boy göstermeye başlayan Cemcir, özellikle komedi projelerindeki başarılı performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ünlü isim, oyunculuğun yanı sıra zaman zaman yapımcı olarak da çeşitli projelerde görev aldı.