Ünlü oyuncu Murat Cemcir hastaneye kaldırıldı
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek" gibi popüler yapımların 49 yaşındaki tanınan yüzü Murat Cemcir'in, geçtiğimiz Çarşamba günü evinde aniden fenalaşarak Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ve iç kanama teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulduğu öğrenildi.
Komedi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden, 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir hastaneye kaldırıldı.
Çarşamba günü kendi konutunda rahatsızlık hisseden oyuncu, durumunun ciddileşmesi üzerine derhal ambulans çağrılarak Maslak’ta bulunan özel bir sağlık merkezine nakledildi.
TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR
Magazin programı 2. Sayfa'nın özel haberine göre, hastanede yapılan ilk kontroller sonucunda Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacıyla tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
MURAT CEMCİR KİMDİR?
Murat Cemcir, 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi.
Otomotiv alanında üniversite eğitimi alan Cemcir, Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlamasının ardından kariyerini oyunculuk mecrasına yönlendirdi. 2000'li yılların başından itibaren sinema ve televizyon ekranlarında boy göstermeye başlayan Cemcir, özellikle komedi projelerindeki başarılı performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ünlü isim, oyunculuğun yanı sıra zaman zaman yapımcı olarak da çeşitli projelerde görev aldı.
Murat Cemcir’in kariyerinde geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve popülaritesini artıran önemli yapımlar şunlardır:
Çalgı Çengi (2011): Başrol olarak yer aldığı bu film, Cemcir’e geniş çapta tanınırlık kazandırdı.
İşler Güçler (2012): Bu dizi, Cemcir’in televizyona başarılı geçişlerinden biri oldu.
Düğün Dernek (2013): “Çetin” karakteriyle rol aldı; film, vizyonda büyük başarı elde ederek Cemcir’in popülerliğini artırdı.
Kardeş Payı (2014–2015): Başrolde “Ali Özdemir” karakteriyle izleyiciyle buluştu; hem komedi hem aile temasıyla beğeni topladı.
Düğün Dernek 2: Sünnet (2015): İlk filmin devamı olan yapımda Cemcir yine “Çetin” olarak izleyici karşısına çıktı ve film büyük ilgi gördü.
Çalgı Çengi İkimiz (2017): İlk Çalgı Çengi filminin devamı olan yapımda da yer aldı.
Ahlat Ağacı (2018): Nuri Bilge Ceylan yönetmenliğinde, daha sanatsal bir tarza yöneldiği film; Cemcir’in oyunculuk yelpazesini genişletti.
Ailecek Şaşkınız (2018): Komedi türünde başka bir sinema filmi olarak izleyiciyle buluştu.
Baba Parası (2020): Son yıllarda yer aldığı filmlerden biri oldu