Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti! Murat Soydan kimdir?

Türk sinamasının ve Türk televizyonlarının tanınan isminden acı bir haber geldi. Çok sayıda dizi ve filmde rol alarak büyük bir hayran kitlesi oluşturan ünlü ve usta oyuncu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini kızı Mehveş Soydan, kişisel Instagram hesabında duyurdu. Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.