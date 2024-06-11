Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti! Murat Soydan kimdir?
Türk sinema ve televizyonlarının ünlü ve usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti! Acı haberi Soydan'ın kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Murat Soydan kimdir? Murat Soydan neden öldü? Murat Soydan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Murat Soydan'ın hayatı...
Türk sinamasının ve Türk televizyonlarının tanınan isminden acı bir haber geldi. Çok sayıda dizi ve filmde rol alarak büyük bir hayran kitlesi oluşturan ünlü ve usta oyuncu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini kızı Mehveş Soydan, kişisel Instagram hesabında duyurdu. Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Unutulmaz isimler arasına giren oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki Murat Soydan kimdir? Murat Soydan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Murat Soydan hakkında bilgiler...
Asıl adı Rüçhan Tercan olan Murat Soydan, 2 Ekim 1940'da İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu babasının tayini sebebiyle gittikleri Lüleburgaz'da, liseyi ise Edirne'de okudu. Çocukken sinemaya hayranlık duyan Soydan, babasının gazetelerini ve dayısının kitaplarını satarak elde ettiği parayla sık sık film izlemeye gitti.
Üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Öğrenciliği sırasında Tekel'de memuriyet de yaptı.