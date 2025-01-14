Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı…
Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatro ve dizi oyuncusu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı “Ben melek oldum” notuyla duyurdu.
Bedia Ener Öztep, özellikle Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış ve sevilmişti.
BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?
15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da doğan Bedia Ener Öztep, Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biridir. Sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde oyunculukla başlayan Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.
Kariyeri boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda görev aldı. 1972 yılından itibaren birçok sinema filmi, televizyon dizisi ve tiyatro oyununda rol aldı.
Ener, Kağıt Ev, Alev Alev, Menajerimi Ara, Çatı Katı Aşk, Canevim, Meleklerin Aşkı, İsimsizler, Bana Sevmeyi Anlat, Son Çıkış, Kara Para Aşk ve Yaprak Dökümü gibi projelerde farklı karakterlere hayat verdi.
Geniş bir yelpazede, gencinden yaşlısına, iyisinden kötüsüne kadar pek çok farklı rol üstlendi ancak özellikle anne rolleriyle tanındı.
Bedia Ener sadece oyunculuğuyla değil, seslendirme sanatçılığıyla da iz bırakmıştır. Yüzlerce projede seslendirme yapan Ener, özellikle Harry Potter film serisinde Profesör McGonagall karakterine Türkçe seslendirmesiyle hafızalarda yer etti.
Bir dönem kanser teşhisi konulan ve tedavi sürecinden başarıyla geçen Bedia Ener, yaşamı boyunca sanata olan tutkusuyla örnek bir kariyer sergiledi. 70 yaşında hayata veda eden usta sanatçı, Türk sanat dünyasında derin izler bıraktı.