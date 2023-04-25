Uzaya Açılan Kapı: 2001 ve Ötesi

OTUZ SANİYE OTUZ GÜN- ARTHUR C.CLARKE

2001: Bir Uzay Macerası ve Rama gibi serilerin usta kalemi Arthur C. Clarke’tan finaliyle şaşırtan, dokunaklı bir uzay operası.

Dünya’dan Venüs’e gitmek üzere yola çıkan Yıldız Kraliçesi isimli gemide yer alan iki astronotun başına talihsiz bir kaza gelir ve yedek oksijen tüplerindeki hava uçup gider. McNeil ve Grant bu dakikadan sonra günlerini endişe içinde geçirmeye başlarlar. Kalan oksijenle Venüs’e sadece biri varabilecektir. Her iki gezegende de seferberlik başlar. Yapılacak en iyi şey ise, içlerinden birinin ölümü kabullenmesidir.