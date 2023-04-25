Uzaya Açılan Kapı: 2001 ve Ötesi
Kitapta yer alan öykülerdeki kurguları gerçekleştirebilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Rakamlarda biraz oynama yaparsak eğer, 2100 ve ötesinde dünyanın çok daha başka bir yer haline geleceğini hayal edebiliriz. Biraz da öykülerden bahsedelim...
OTUZ SANİYE OTUZ GÜN- ARTHUR C.CLARKE
2001: Bir Uzay Macerası ve Rama gibi serilerin usta kalemi Arthur C. Clarke’tan finaliyle şaşırtan, dokunaklı bir uzay operası.
Dünya’dan Venüs’e gitmek üzere yola çıkan Yıldız Kraliçesi isimli gemide yer alan iki astronotun başına talihsiz bir kaza gelir ve yedek oksijen tüplerindeki hava uçup gider. McNeil ve Grant bu dakikadan sonra günlerini endişe içinde geçirmeye başlarlar. Kalan oksijenle Venüs’e sadece biri varabilecektir. Her iki gezegende de seferberlik başlar. Yapılacak en iyi şey ise, içlerinden birinin ölümü kabullenmesidir.
CASUS ÖYKÜSÜ- ROBERT SHECKLEY
Öyküleriyle bilimkurgu edebiyatında kendine hatırı sayılır bir yer edinmeyi başaran usta bilimkurgu yazarı Sheckley’nin bu öyküsünde yer yer mizah öğeleri göze çarpıyor. Satır aralarında insanlığa dair birkaç eleştiri görmek de mümkün.
Gelecekte insanlık uzaya yayılmış ve ülkeler uzayı kendi aralarında paylaşmışlardır. Uzaygemisi Fabrikası’nda işe giren bir sanat mezunu kişi ise, devlet tarafından kendisine yeterli önem verilmediği gerekçesiyle, başka bir yerde hayatını devam ettirmek adına, anlık bir karar alarak uzaya doğru yola çıkacaktır.
TİLKİ ORMANDA- RAY BRADBURY
Bradbury’den alışık olmadığımız tarzda, 2115’ten 1938’e dek uzanan bir zamanda yolculuk öyküsü.
Geleceğin dünyası tamamen savaşa endeksli bir toplum yaratmıştır ve insanlar artık bu durumu kanıksamıştır. Durumdan rahatsızlık duyanlar ise, geri dönmek kaydıyla “zaman içinde gezi” düzenleme ve bir nebze de olsa dinlenebilme hakkına sahiptir. Geçmişte istenilen yıla gitmek serbesttir fakat oradan geri dönülmediği taktirde ise, “Arayıcılar” devreye girmekte ve zaman yolcularını bulup tekrar Gelecek Devleti’ne geri götürmektedirler. Susan ve Travis çiftinin gitmeye karar verdikleri yıl ise 1938’dir.
UYKUDAN UYANIŞ- ARTHUR C.CLARKE
Clarke’ın bu derlemedeki ikinci öyküsünde de uzay gemisiyle seyahate çıkan bir insanın hayatına konuk oluyoruz.
Yaşadığı toplumdan hoşlanmayan Marlan, uzay gemisiyle evrenin farklı bir köşesine gitmeye karar verir. Sandrak isimli robotunun da yardımıyla bu hayalini gerçekleştirmek üzere hazırlanan Marlan, ulaştığı yerde umduğunu bulabilecek midir?