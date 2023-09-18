Vali Dağlı: "Alacahöyük ve UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan Hattuşa daha çok turist almalı"
Alacahöyük Ören Yeri ve Alacahöyük Müzesi'nde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’dan bilgi aldı.
İlk kazıların 1907 yılında başladığı ve halen Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın başkanlığında sürdürülen Hitit İmparatorluk çağını yansıtan mabet, kral mezarları, sfenskler ve anıtsal kapıların bulunduğu Alacahöyük Ören yerini gezen Vali Dağlı, daha sonra Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur ile birlikte ören yerinde yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin sergilendiği Alaca müzesini ziyaret etti.
Müze ziyaretinde kazı tarihçesi ve müzede bulunan Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Hitit ve Frig dönemlerine ait sergilenen eserler hakkında Müze müdüründen bilgiler aldı.
Alacahöyük’ten sonra Boğazkale’ye geçen Vali Dağlı, burada Hattuşa ören yeri, Hattuşa’nın en etkileyici mekanı Yazılıkaya açık hava tapınağı ve Boğazköy müzesini gezerek incelemelerde bulundu.
Ören yeri ve müze hakkında Müze müdürü Resul İbiş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner ve Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Alparslan’dan bilgi aldı.