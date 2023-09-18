Vali Dağlı: "Alacahöyük ve UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan Hattuşa daha çok turist almalı"

İlk kazıların 1907 yılında başladığı ve halen Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın başkanlığında sürdürülen Hitit İmparatorluk çağını yansıtan mabet, kral mezarları, sfenskler ve anıtsal kapıların bulunduğu Alacahöyük Ören yerini gezen Vali Dağlı, daha sonra Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur ile birlikte ören yerinde yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin sergilendiği Alaca müzesini ziyaret etti.