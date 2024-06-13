Vizyona hangi filmler girecek? Bu hafta sinemalardaki filmler neler?
Sinemaseverler bu hafta vizyona girecek yeni filmleri araştırmaya başladı. Bu haftada, komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 4'ü yerli 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. İşte filmler hakkında bilgiler...
Sinemaseverler, bu haftada vizyona girecek yeni filmleri merak etmeye başladı. Sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak yeni filmlerle ilgili detaylar araştırılıyor.
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 4'ü yerli toplam 9 yapım izleyiciyle buluşacak. İşte vizyona girecek yeni filmler hakkında bilgiler...
DAHA İYİ BİR YARIN
Hande Doğandemir, Yağızcan Konyalı ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Daha İyi Bir Yarın" izleyici ile buluşacak.
Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı film, sevgilisi tarafından terk edilen bir gencin, aşk acısı çekmesiyle gelişen olayları ele alıyor.
VEDA PARTİSİ
Ufuk Cebeci'nin yönettiği "Veda Partisi", bir siyasi parti başkanının eşi olan Yonca'nın, yakın arkadaşları için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşanan olayları işliyor.
Komedi türündeki filmin başrollerinde Toygan Avanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Akman, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Hakan Bilgin, Rüya Coriç ve Yeşim Dalgıçer oynuyor.