Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve”

Xiaomi'nin Leica iş birliğiyle geliştirilen yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra ile fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un objektifinden çıkan “Zirve” adlı özel proje, 3 Haziran Salı akşamı İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluştu.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 1

Teknolojiyi sanatla buluşturan özel gecede, Xiaomi Türkiye ile ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un iş birliğiyle hayata geçirilen “Zirve” projesi tanıtıldı. Proje kapsamında Turgut, Xiaomi 15 Ultra’nın profesyonel düzeydeki mobil fotoğrafçılık yeteneklerini kullanarak, Nemrut Dağı’nın büyüleyici manzaralarını ölümsüzleştirdi.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 2

Projeye adını veren bu zirve yolculuğu, yalnızca fiziksel değil, sanatsal anlamda da bir keşif niteliği taşıyor.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 3

“Zirve” projesine özel hazırlanan kısa film etkinlikte ilk kez gösterildi. Mehmet Turgut, gösterim ardından, bu sıra dışı yolculuğun perde arkasını ve yaratım sürecini paylaştı. Xiaomi 15 Ultra ile mobil fotoğrafçılığın sunduğu yaratıcı özgürlüklere dikkat çeken Mehmet Turgut, şu ifadeleri kullandı: 

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 4

“Nemrut’un zirvesine tırmanmak sadece fiziksel bir yolculuk değildi; tarihle, doğayla ve kendi içimdeki sınırlarla yüzleştiğim bir serüvendi. Xiaomi 15 Ultra, bu yolculuğun en sessiz ama en güçlü tanığıydı.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 5

Teknoloji artık sadece bir araç değil; hayal gücünün doğal uzantısı. Marcus Aurelius’un dediği gibi: ‘Kendine hükmeden, dünyaya da hükmeder.’ Bu projede kendime ve zamana hükmetmeye çalıştım.”

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 6

Gecenin devamında konuklar, Turgut’un küratörlüğünde sergiyi gezerek, yaşamın ihtişamıyla teknolojinin gücünün buluştuğu kareleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergide özellikle Nemrut’ta gün doğumu ve Kommagene kalıntılarının mistik atmosferini yansıtan kareler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 7

Xiaomi’nin Mehmet Turgut iş birliğiyle gerçekleştirdiği proje, markanın yalnızca teknoloji alanında değil; sanat ve yaratıcılık dünyasında da güçlü bir yer edinmeyi amaçladığını bir kez daha ortaya koyuyor. Mobil fotoğrafçılığın sınırlarını yeniden tanımlayan “Zirve”, teknolojiyle ilhamın kesiştiği unutulmaz bir deneyim olarak akıllarda kaldı.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 8

Etkinliğe Teoman, Güven Kıraç, İlayda Çevik, Özlem Süer, İlkin Karacan Karakuş, Nuri Şekerci gibi sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 9

Xiaomi Türkiye, kullanıcılarına yalnızca ileri teknoloji sunmakla kalmayıp; onları sanata, hikayelere ve yaratıcılığa yakınlaştıran projelerle de ilham vermeye devam edecek.

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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 10
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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 11
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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 12
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Xiaomi ve Mehmet Turgut’tan Doğayla Sanatın Kesiştiği Bir Yolculuk: “Zirve” - Resim: 13
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