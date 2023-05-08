Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri

7· BİNBİR GECE

Baş rollerinde Tardu Flordun, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oynadığı ve ilk bölümünün 2006 yılında yayınlanan Binbir Gece dizisi yabancı öğrencilerinin %2,3 oylaması oranla ile yedinci sırada yer almaktadır.