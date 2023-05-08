Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri
Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce izledikleri Türk dizileri vardır. Kimileri Türk dizilerini severek izler kimileri ise Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe'yi öğrenmek için izler. Türkiye'de okuyan 662 yabancı öğrencinin katıldığı ankete bakalım...
7· BİNBİR GECE
Baş rollerinde Tardu Flordun, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oynadığı ve ilk bölümünün 2006 yılında yayınlanan Binbir Gece dizisi yabancı öğrencilerinin %2,3 oylaması oranla ile yedinci sırada yer almaktadır.
6· KARA PARA AŞK
Baş rollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in oynadığı ve ilk bölümünün 2014 yılında yayınlanan Kara Para Aşk dizisi yabancı öğrencilerinin %4,6 oylaması oranla ile altıncı sırada yer almaktadır.
5· İSTANBULLU GELİN
Baş rollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in oynadığı ve ilk bölümünün 2017 yılında yayınlanan İstabullu Gelin dizisi yabancı öğrencilerinin %5,6 oylaması oranla ile beşinci sırada yer almaktadır.
4· GÜMÜŞ
Baş rollerinde Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı ve ilk bölümünün 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizisi yabancı öğrencilerinin %6,8 oylaması oranla ile dördüncü sırada yer almaktadır.