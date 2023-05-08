Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri

Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce izledikleri Türk dizileri vardır. Kimileri Türk dizilerini severek izler kimileri ise Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe'yi öğrenmek için izler. Türkiye'de okuyan 662 yabancı öğrencinin katıldığı ankete bakalım...

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Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri - Resim: 1 1 7

7· BİNBİR GECE

Baş rollerinde Tardu Flordun, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oynadığı ve ilk bölümünün 2006 yılında yayınlanan Binbir Gece dizisi yabancı öğrencilerinin %2,3 oylaması oranla ile yedinci sırada yer almaktadır. 

Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri - Resim: 2 2 7

6· KARA PARA AŞK

Baş rollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in oynadığı ve ilk bölümünün 2014 yılında yayınlanan Kara Para Aşk dizisi yabancı öğrencilerinin %4,6 oylaması  oranla ile altıncı sırada yer almaktadır. 

Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri - Resim: 3 3 7

5· İSTANBULLU GELİN

Baş rollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in oynadığı ve ilk bölümünün 2017 yılında yayınlanan İstabullu Gelin dizisi yabancı öğrencilerinin %5,6 oylaması oranla ile beşinci sırada yer almaktadır. 

Yabancı öğrencilerin izlediği Türk dizileri - Resim: 4 4 7

4· GÜMÜŞ

Baş rollerinde Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı ve ilk bölümünün 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizisi yabancı öğrencilerinin %6,8 oylaması oranla ile dördüncü sırada yer almaktadır. 