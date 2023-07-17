Yabancı turistlerin gözdesi Türk içecekleri
Her yıl Türkiye'ye milyonlarca yabancı turist gelmekte ve her sene sayıları artmaktadır. Peki yabancı turistleri, ülkemize çeken milli lezzetlerimiz ne hiç merak ettiniz mi? İşte yabancı turistlere göre en popüler Türk içecekleri...
10- KEFİR
Doğal antibiyotik olarak bilinen kefir, sağlık için faydalı probiyotikler içerir. Bağışıklık ve sindirim sistemleri için faydaları herkesçe bilinen kefir, aynı zamanda kemikler üzerindeki pozitif etkileri sebebiyle yaşlılara ve çocuklara da tavsiye edilir.
Eğer severseniz her gün tüketebileceğiniz kefir, ülkemize gelen turistlere de ilginç gelen bir içecek. Sade sevmeyenler için meyveli seçenekler de mevcuttur.
9- LOHUSA ŞERBETİ
Lohusa şerbeti, Türkiye'den gelen alkolsüz bir içecek türüdür. Lohusa şekeri, toz şeker, su, karanfil ve tarçının kaynatılmasıyla yapılır. Lohusa şekeri, bloklar halinde satılan belirli bir şeker türüdür. Kendine özgü pembe-kırmızı bir renge sahiptir ve içeceğin kendine özgü kırmızı tonunu kazanmasına yardımcı olur.
Adı doğum sonrası şerbeti olarak tercüme edilir ve anlaşıldığı üzere genellikle doğumdan sonra kadınlar için hazırlanır. Geleneksel olarak aynı dönemde ziyarete gelen misafirlere de ikram edilir.
8- TURŞU SUYU
Tursu Suyu, pancar, havuç, lahana, salatalık, soğan, biber, sarımsak ve salamura gibi sebzelerin salamura edilmesinden yapılan, Türkiye'ye özgü serinletici bir içecektir. Rengi parlak pembe iken, sonunda güçlü bir keskin tekme ile tadı tuzludur.
Tursu Suyu, balık ekmek satıcıları tarafından satılır ve genellikle balıklı sandviçler veya diğer sokak yiyecekleri ile eşleştirilir.
7- TÜRK ŞARAPLARI
Anadolu özgü, farklı türlerde ki birçok meyveden harmanlanan Türk şarapları, yabancı turistlerin gözdesi halinde.
Kendine özgü tadı ve kıvamı olan Türk şarapları, dünyada markalaşmış gibi gözüküyor.