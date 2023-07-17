Yabancı turistlerin gözdesi Türk içecekleri

10- KEFİR

Doğal antibiyotik olarak bilinen kefir, sağlık için faydalı probiyotikler içerir. Bağışıklık ve sindirim sistemleri için faydaları herkesçe bilinen kefir, aynı zamanda kemikler üzerindeki pozitif etkileri sebebiyle yaşlılara ve çocuklara da tavsiye edilir.

Eğer severseniz her gün tüketebileceğiniz kefir, ülkemize gelen turistlere de ilginç gelen bir içecek. Sade sevmeyenler için meyveli seçenekler de mevcuttur.