Yeşilçam Oyuncularının Gerçek Meslekleri!

1- Ayhan Işık

İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu bir ressam ve çizerdir. Gerçek soyadı “Işıyan” olan Ayhan Işık, ünlü olmaya başladığı günlerde Ermeni olduğu düşünülmesin diye soyadını “Işık” olarak değiştirmiştir. Beyazperdeye geçmeden önce bir dönem gazete ve dergilerde çizerlik ve Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nda “kırık şişe kontrolörlüğü” yapmıştır. 1972 senesinde büyük Türk müzisyeni ve bestekar Münir Nurettin Selçuk’tan ders almış, bir adet de 45’lik plak çıkarmıştır.