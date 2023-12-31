Yeşilçam Oyuncularının Gerçek Meslekleri!
Bizi geçmişin masum aşklarına, çıkarsız dostluk ilişkilerine ve sıcak mahalle ortamlarına götüren Yeşilçam'da hayranlıkla seyrettiğimiz oyuncuların asıl mesleklerini biliyor muydunuz? İşte Tarık Akan'dan Cüneyt Arkın'a yeşilçam yıldızlarının gerçek meslekleri...
1- Ayhan Işık
İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu bir ressam ve çizerdir. Gerçek soyadı “Işıyan” olan Ayhan Işık, ünlü olmaya başladığı günlerde Ermeni olduğu düşünülmesin diye soyadını “Işık” olarak değiştirmiştir. Beyazperdeye geçmeden önce bir dönem gazete ve dergilerde çizerlik ve Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nda “kırık şişe kontrolörlüğü” yapmıştır. 1972 senesinde büyük Türk müzisyeni ve bestekar Münir Nurettin Selçuk’tan ders almış, bir adet de 45’lik plak çıkarmıştır.
2- Sadri Alışık
İstanbullu olan Sadri Alışık da tıpkı yakın dostu Ayhan Işık gibi İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur ve ressamdır. Bir dönem sahne alarak şarkıcılık ve stand-up gösterileri yapmış, 3 adet 45’lik plak çıkarmış, “Bir Ömürlük İstanbul” isminde bir de şiir kitabı yayımlamıştır.
3- Hulusi Kentmen
1912 senesinde Tirnova’da (Bulgaristan) doğan Hulusi Kentmen, Deniz Astsubay Okulu mezunudur ve sinema filmlerinde rol aldığı yıllarda bile bu görevini yerine getirmiştir. Yeşilçam’ın huysuz fakat tonton babası Hulusi Kentmen, aynı zamanda iyi seviyede keman çalmaktaydı.
4- Tarık Akan
Gerçek ismi Tarık Tahsin Üregil olan Tarık Akan, bugünkü ismiyle Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden 1976 senesinde mezun olmuştur. Ses Dergisi’nin 1970 senesinde düzenlediği Sinema Artist Yarışması’nda birinci olarak sinemaya başlamıştır. Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Tarık Akan, öğrencilik yıllarında deniz kenarlarında cankurtaranlık da yapmıştır.