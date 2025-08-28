Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları!
Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında övgüye değer görülen kareler açıklandı. Doğanın acımasız gerçekleriyle zarif detaylarının çarpıcı bir şekilde yakalandığı bu kareler, 14 Ekim’de Londra’da sergilenecek.
Yarışmada yüksek övgü alan karelerden biri, makro yaban hayatı fotoğrafçısı Bidyut Kalita tarafından çekildi. BBC'ye göre, fotoğraf, çömlekçi yaban arısının bir tırtılı taşıdığı anı yakalıyor.
İlk bakışta, “çömlekçi yaban arısı bir çalı süpürgesine binmiş gibi görünüyor.” Ancak bu böcek, “cadı kazanını karıştırmak ya da Quidditch oynamak” için değil, “yavrularını beslemek için avladığı bir tırtılı” taşıyor.
Başlık: Ev Gibisi Yok
Fotoğrafçı: Emmanuel Tardy (Fransa)
Konum: El Tanque, San Carlos, Alajuela, Kosta Rika
Ağaç kaybı nedeniyle tembel hayvanlar artık “bir sonraki ağaca ulaşmak için daha fazla yer geçişi yapmak zorunda kalıyor” ve bu durum onları savunmasız bırakıyor.
Başlık: Buz Kenarı Yolculuğu
Fotoğrafçı: Bertie Gregory (İngiltere)
Yer: Ekström Buz Sahanlığı, Atka Körfezi, Antarktika
“Çoğu yavru doğal buz rampalarını kullansa da bu grup daha kolay olan iniş yolunu kaçırmıştı.” Penguen yavruları sonunda “ilk beslenme denemeleri için buzlu okyanusa atlamak zorundadır.”
Başlık: Slime Aile Portresi
Fotoğrafçı: Kutub Uddin (Bangladeş/İngiltere)
Yer: Slindon Ormanı, Batı Sussex, İngiltere, Birleşik Krallık
Kutub Uddin’in İngiltere'de çektiği “Slime Aile Portresi”, yosunlu bir kütükte “minyatür bilyelerden oluşan” küflerin arasında yer alan sarı bir böcek yumurtasını gösteriyor. “Tuhaf bir aile portresi” olarak tanımlanan bu sahne, doğanın mikroskobik detaylarını gözler önüne seriyor.
Başlık: Çiftleşme Çağrısı
Fotoğrafçı: Jamie Smart (İngiltere)
Yer: Bradgate Park, Leicestershire, İngiltere
Jamie Smart’ın “Çiftleşme Çağrısı” adlı karesi, Leicestershire’da kızışma dönemindeki bir kızıl geyiği gösteriyor. “Artık tamamen sertleşmiş olan geyik boynuzları” her yıl daha da etkileyici hale geliyor.
Başlık: Sürünün İçinde
Fotoğrafçı: Amit Eshel (İsrail)
Yer: Ellesmere Adası, Nunavut, Kanada
Amit Eshel’in Kanada’da çektiği “Sürünün İçinde” başlıklı fotoğraf, kutup kurtlarıyla göz göze geldiği anı yansıtıyor. “Kurtlar o kadar yaklaşmıştı ki nefeslerinin kokusunu alabiliyordu.”
Başlık: Kamçatka'nın Özü
Fotoğrafçı: Kesshav Vikram (Hindistan)
Yer: Kurile Gölü, Kamçatka Krayı, Rusya
Kesshav Vikram’ın “Kamçatka’nın Özü” isimli çalışması, Iliinsky Yanardağı manzarası eşliğinde bir boz ayıyı gösteriyor. Ayı, “yumurtlamak için Pasifik’ten nehrin yukarısına göç eden somon balıkları” için kıyıda dolaşıyor.
Başlık: İki Çakalın Hikayesi
Fotoğrafçı: Parham Pourahmad (ABD)
Yer: Bernal Heights Parkı, San Francisco, Kaliforniya, ABD
Parham Pourahmad’ın “İki Çakalın Hikayesi” başlıklı fotoğrafı, bir erkek çakalın “kehribar rengi gözünü dişinin siyah uçlu kuyruğunun kıvrımı içinde” çerçevelediği olağanüstü bir anı yakalıyor.
Başlık: Pembe Poz
Fotoğrafçı: Leana Kuster (İsviçre)
Konum: Pont de Gau, Camargue, Fransa
Leana Kuster’in “Pembe Poz” adlı karesi, Camargue’da başını kaşıyan bir flamingoyu gösteriyor. Flamingoların pembe rengi, “karotenoidler bakımından zengin bir diyetten” kaynaklanıyor.
Başlık: Ölümcül Dersler
Fotoğrafçı: Marina Cano (İspanya)
Yer: Samburu Ulusal Parkı, Samburu İlçesi, Kenya
Marina Cano’nun “Ölümcül Dersler” fotoğrafında, genç çitalar anneleri gözetiminde bir Günther dikdikini avlamayı öğreniyor.
Başlık: Zehirli Uç
Fotoğrafçı: Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)
Konum: Ampara, Doğu Eyaleti, Sri Lanka
Lakshitha Karunarathna’nın “Zehirli Uç” başlıklı fotoğrafı, Sri Lanka’da bir çöp sahasında dolaşan bir Asya filini gösteriyor. “Plastik tükettikleri ve bunun da onları yavaş yavaş öldürdüğü” belirtiliyor.
Başlık: Uyandırma Çağrısı
Fotoğrafçı: Gabriella Comi (İtalya)
Yer: Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya
Gabriella Comi’nin “Uyandırma Çağrısı” adlı karesi, Serengeti’de bir aslan ile kobra arasında geçen nefes kesici anı belgeledi.
Başlık: Doğa Alanını Geri Kazanıyor
Fotoğrafçı: Sitaram Raul (Hindistan)
Konum: Banda, Maharashtra, Hindistan
Sitaram Raul’un “Doğa Alanını Geri Kazanıyor” başlıklı fotoğrafı, tarihi bir harabeden çıkan meyve yarasalarının sürüsünü gösteriyor.
Başlık: Kırılgan Yaşam Nehri
Fotoğrafçı: Isaac Szabo (ABD)
Yer: Columbia County, Florida, ABD
Isaac Szabo’nun “Kırılgan Yaşam Nehri” fotoğrafı, Florida’daki berrak bir nehirde süzülen bir dişi sazanı ve etrafındaki su altı yaşamını gösteriyor.
Başlık: Altın Bulutları
Fotoğrafçı: Jassen Todorov (ABD)
Konum: San Francisco Körfezi, Kaliforniya, ABD
Jassen Todorov’un “Altın Bulutları” adlı karesi, San Francisco Körfezi’ndeki tuz göletlerine yansıyan altın rengi bulutları gözler önüne seriyor.
Tüm bu eserler, 14 Ekim’de Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenecek sergide dünya genelinden 100 fotoğrafla birlikte sergilenecek.