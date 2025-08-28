Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları!

Yarışmada yüksek övgü alan karelerden biri, makro yaban hayatı fotoğrafçısı Bidyut Kalita tarafından çekildi. BBC'ye göre, fotoğraf, çömlekçi yaban arısının bir tırtılı taşıdığı anı yakalıyor.

İlk bakışta, “çömlekçi yaban arısı bir çalı süpürgesine binmiş gibi görünüyor.” Ancak bu böcek, “cadı kazanını karıştırmak ya da Quidditch oynamak” için değil, “yavrularını beslemek için avladığı bir tırtılı” taşıyor.