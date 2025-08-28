Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları!

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında övgüye değer görülen kareler açıklandı. Doğanın acımasız gerçekleriyle zarif detaylarının çarpıcı bir şekilde yakalandığı bu kareler, 14 Ekim’de Londra’da sergilenecek.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 1

Yarışmada yüksek övgü alan karelerden biri, makro yaban hayatı fotoğrafçısı Bidyut Kalita tarafından çekildi. BBC'ye göre, fotoğraf, çömlekçi yaban arısının bir tırtılı taşıdığı anı yakalıyor.

İlk bakışta, “çömlekçi yaban arısı bir çalı süpürgesine binmiş gibi görünüyor.” Ancak bu böcek, “cadı kazanını karıştırmak ya da Quidditch oynamak” için değil, “yavrularını beslemek için avladığı bir tırtılı” taşıyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 2

Başlık: Ev Gibisi Yok
Fotoğrafçı: Emmanuel Tardy (Fransa)
Konum: El Tanque, San Carlos, Alajuela, Kosta Rika

Ağaç kaybı nedeniyle tembel hayvanlar artık “bir sonraki ağaca ulaşmak için daha fazla yer geçişi yapmak zorunda kalıyor” ve bu durum onları savunmasız bırakıyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 3

Başlık: Buz Kenarı Yolculuğu
Fotoğrafçı: Bertie Gregory (İngiltere)
Yer: Ekström Buz Sahanlığı, Atka Körfezi, Antarktika

“Çoğu yavru doğal buz rampalarını kullansa da bu grup daha kolay olan iniş yolunu kaçırmıştı.” Penguen yavruları sonunda “ilk beslenme denemeleri için buzlu okyanusa atlamak zorundadır.”

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 4

Başlık: Slime Aile Portresi
Fotoğrafçı: Kutub Uddin (Bangladeş/İngiltere)
Yer: Slindon Ormanı, Batı Sussex, İngiltere, Birleşik Krallık

Kutub Uddin’in İngiltere'de çektiği “Slime Aile Portresi”, yosunlu bir kütükte “minyatür bilyelerden oluşan” küflerin arasında yer alan sarı bir böcek yumurtasını gösteriyor. “Tuhaf bir aile portresi” olarak tanımlanan bu sahne, doğanın mikroskobik detaylarını gözler önüne seriyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 5

Başlık: Çiftleşme Çağrısı
Fotoğrafçı: Jamie Smart (İngiltere)
Yer: Bradgate Park, Leicestershire, İngiltere

Jamie Smart’ın “Çiftleşme Çağrısı” adlı karesi, Leicestershire’da kızışma dönemindeki bir kızıl geyiği gösteriyor. “Artık tamamen sertleşmiş olan geyik boynuzları” her yıl daha da etkileyici hale geliyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 6

Başlık: Sürünün İçinde
Fotoğrafçı: Amit Eshel (İsrail)
Yer: Ellesmere Adası, Nunavut, Kanada

Amit Eshel’in Kanada’da çektiği “Sürünün İçinde” başlıklı fotoğraf, kutup kurtlarıyla göz göze geldiği anı yansıtıyor. “Kurtlar o kadar yaklaşmıştı ki nefeslerinin kokusunu alabiliyordu.”

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 7

Başlık: Kamçatka'nın Özü
Fotoğrafçı: Kesshav Vikram (Hindistan)
Yer: Kurile Gölü, Kamçatka Krayı, Rusya

Kesshav Vikram’ın “Kamçatka’nın Özü” isimli çalışması, Iliinsky Yanardağı manzarası eşliğinde bir boz ayıyı gösteriyor. Ayı, “yumurtlamak için Pasifik’ten nehrin yukarısına göç eden somon balıkları” için kıyıda dolaşıyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 8

Başlık: İki Çakalın Hikayesi
Fotoğrafçı: Parham Pourahmad (ABD)
Yer: Bernal Heights Parkı, San Francisco, Kaliforniya, ABD

Parham Pourahmad’ın “İki Çakalın Hikayesi” başlıklı fotoğrafı, bir erkek çakalın “kehribar rengi gözünü dişinin siyah uçlu kuyruğunun kıvrımı içinde” çerçevelediği olağanüstü bir anı yakalıyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 9

Başlık: Pembe Poz
Fotoğrafçı: Leana Kuster (İsviçre)
Konum: Pont de Gau, Camargue, Fransa

Leana Kuster’in “Pembe Poz” adlı karesi, Camargue’da başını kaşıyan bir flamingoyu gösteriyor. Flamingoların pembe rengi, “karotenoidler bakımından zengin bir diyetten” kaynaklanıyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 10

Başlık: Ölümcül Dersler
Fotoğrafçı: Marina Cano (İspanya)
Yer: Samburu Ulusal Parkı, Samburu İlçesi, Kenya

Marina Cano’nun “Ölümcül Dersler” fotoğrafında, genç çitalar anneleri gözetiminde bir Günther dikdikini avlamayı öğreniyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 11

Başlık: Zehirli Uç
Fotoğrafçı: Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)
Konum: Ampara, Doğu Eyaleti, Sri Lanka

Lakshitha Karunarathna’nın “Zehirli Uç” başlıklı fotoğrafı, Sri Lanka’da bir çöp sahasında dolaşan bir Asya filini gösteriyor. “Plastik tükettikleri ve bunun da onları yavaş yavaş öldürdüğü” belirtiliyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 12

Başlık: Uyandırma Çağrısı
Fotoğrafçı: Gabriella Comi (İtalya)
Yer: Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya

Gabriella Comi’nin “Uyandırma Çağrısı” adlı karesi, Serengeti’de bir aslan ile kobra arasında geçen nefes kesici anı belgeledi.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 13

Başlık: Doğa Alanını Geri Kazanıyor
Fotoğrafçı: Sitaram Raul (Hindistan)
Konum: Banda, Maharashtra, Hindistan

Sitaram Raul’un “Doğa Alanını Geri Kazanıyor” başlıklı fotoğrafı, tarihi bir harabeden çıkan meyve yarasalarının sürüsünü gösteriyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 14

Başlık: Kırılgan Yaşam Nehri
Fotoğrafçı: Isaac Szabo (ABD)
Yer: Columbia County, Florida, ABD

Isaac Szabo’nun “Kırılgan Yaşam Nehri” fotoğrafı, Florida’daki berrak bir nehirde süzülen bir dişi sazanı ve etrafındaki su altı yaşamını gösteriyor.

Yılın vahşi hayat fotoğrafları ortaya çıktı: İşte çömlekçi yaban arısından kutup kurtlarına doğanın büyüleyici anları! - Resim: 15

Başlık: Altın Bulutları
Fotoğrafçı: Jassen Todorov (ABD)
Konum: San Francisco Körfezi, Kaliforniya, ABD

Jassen Todorov’un “Altın Bulutları” adlı karesi, San Francisco Körfezi’ndeki tuz göletlerine yansıyan altın rengi bulutları gözler önüne seriyor.

Tüm bu eserler, 14 Ekim’de Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenecek sergide dünya genelinden 100 fotoğrafla birlikte sergilenecek.

