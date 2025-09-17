Yoğun tempoya uygun: 90 dakikanın altında izlenebilecek 8 film
İş çıkışı ya da yoğun bir günün ardından uzun soluklu filmlerle uğraşmak zor gelebilir. Böyle anlarda kısa sürede etkileyici hikâyeler sunan filmler devreye giriyor. 90 dakikanın altında süren bu yapımlar, tempolu anlatımları ve derinlikli öyküleriyle seyircisini içine çekmeyi başarıyor
Koş Lola Koş (1998) – 81 dk
Berlin sokaklarında geçen bu hızlı filmde Lola, sevgilisini kurtarmak için sadece 20 dakikada büyük bir meblağı bulmak zorundadır. Techno müzik eşliğinde akan temposuyla öne çıkan yapım, Tom Tykwer imzası taşıyor.
Başroller: Franka Potente, Moritz Bleibtreu
IMDb: 7.6
Brightburn: Şeytanın Oğlu (2019) – 90 dk
Bir süper kahraman hikâyesinin karanlık yüzünü anlatan film, uzaydan gelen bir çocuğun kahramanlıktan ziyade kötülüğe yönelmesini işliyor.
Başroller: Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn
IMDb: 6.1
Locke (2013) – 85 dk
Tamamı bir otomobilin içinde geçen filmde Ivan Locke, hayatını değiştiren bir telefon aldıktan sonra bir gece boyunca krizleri çözmeye çalışır.
Başrol: Tom Hardy
IMDb: 7.1
Paddleton (2019) – 89 dk
Ölümcül hastalıkla yüzleşen Michael ve en yakın dostu Andy’nin dostluk sınavını ele alan dokunaklı bir hikâye.
Başroller: Mark Duplass, Ray Romano
IMDb: 7.2
Before Sunset (2004) – 80 dk
Celine ve Jesse yıllar sonra Paris’te tekrar karşılaşır. Ancak bu defa yalnızca birkaç saatleri vardır. Richard Linklater’ın yönettiği yapım, aşkın zamansızlığını anlatıyor.
Başroller: Ethan Hawke, Julie Delpy
IMDb: 8.1
The Man from Earth (2007) – 87 dk
Tarih profesörü John, aslında binlerce yıldır yaşayan ölümsüz biri olduğunu iddia eder. Tek mekânda geçen bu felsefi film, düşük bütçesine rağmen izleyicisini düşündürmeyi başarıyor.
Başroller: David Lee Smith, Tony Todd
IMDb: 7.8
Liar Liar – Yalancı Yalancı (1997) – 86 dk
Oğlunun dileği gerçekleşince bir gün boyunca yalan söyleyemeyen avukat Fletcher’ın komik hikâyesi.
Başrol: Jim Carrey
IMDb: 6.9
Coherence (2013) – 89 dk
Bir kuyruklu yıldızın dünyaya yaklaşmasıyla aynı akşam yemeğinde tuhaf olaylar yaşayan arkadaş grubunun sarsıcı hikâyesi.
Başroller: Emily Baldoni, Nicholas Brendon
IMDb: 7.2