Yoğun tempoya uygun: 90 dakikanın altında izlenebilecek 8 film

Before Sunset (2004) – 80 dk



Celine ve Jesse yıllar sonra Paris’te tekrar karşılaşır. Ancak bu defa yalnızca birkaç saatleri vardır. Richard Linklater’ın yönettiği yapım, aşkın zamansızlığını anlatıyor.



Başroller: Ethan Hawke, Julie Delpy

IMDb: 8.1