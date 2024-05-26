Yüreğinizi ağzınıza getirecek uçak kazası filmleri

Uçuk ile seyahat etmek en güvenli seyahat yöntemi olsa da, uçak kazalarında kurtuluş oranı çok düşük. Bu da insanları uçak kazalarına ilgili yapıyor. Peki en iyi uçak kazalarıyla ilgili filmler hangileri? İşte sizin için hazırladığımız liste.

# uçak kazası # türbülans
Editör: Mert Sagit
Yüreğinizi ağzınıza getirecek uçak kazası filmleri - Resim: 1

Uçuk ile seyahat etmek en güvenli seyahat yöntemi olsa da, uçak kazalarında kurtuluş oranı çok düşük. Bu da insanları uçak kazalarına ilgili yapıyor. Peki en iyi uçak kazalarıyla ilgili filmler hangileri? İşte sizin için hazırladığımız liste.

1 19
Yüreğinizi ağzınıza getirecek uçak kazası filmleri - Resim: 2

18. Passangers

2 19
Yüreğinizi ağzınıza getirecek uçak kazası filmleri - Resim: 3

17. Flight of the Phoenix

3 19
Yüreğinizi ağzınıza getirecek uçak kazası filmleri - Resim: 4

16. Flightplan

4 19