Yurt dışına kaçırılan eserlerimiz

Türkiye'den farklı dönemlerde yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının en bilinenleri arasında Knidos Aslanı, Nereidler Anıtı, Zeus Sunağı, Halikarnas Mozolesi, Milet Antik Kenti Agora Kapısı, Trysa Heroonu, İhtiyar Balıkçı Heykeli, II. Selim ile III. Murat türbesi ve I. Mahmut Kütüphanesi çinileri, Karkamış Antik Kenti'ne ait mozaikler, Payava Lahdi ve Harpy Anıtı bulunuyor.

Helenistik dönemden bugüne erişen tek başkent olan, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları içerisinde barındıran, 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Bergama Antik Kenti'nin en görkemli yapısı Zeus Sunağı ait olduğu yerden binlerce kilometre uzakta, Berlin'deki Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor.