Yurt dışına kaçırılan eserlerimiz
Türkiye'den yurt dışına kaçırılan Knidos Aslanı, Nereidler Anıtı, Zeus Sunağı, Halikarnas Mozolesi, Milet Antik Kenti Agora Kapısı, gibi dönemlerinin aşk ya da kahramanlık hikayelerini günümüze taşıyan eserlerden bazıları, Berlin, Paris, Viyana ve Londra'daki müzelerde sergileniyor.
Türkiye'den yurt dışına kaçırılan Knidos Aslanı, Nereidler Anıtı, Zeus Sunağı, Halikarnas Mozolesi, Milet Antik Kenti Agora Kapısı, Trysa Heroonu, İhtiyar Balıkçı heykeli, II. Selim ile III. Murat türbesi ve I. Mahmut Kütüphanesi çinileri, Karkamış Antik Kenti'ne ait mozaikler, Payava Lahdi ve Harpy Anıtı gibi dönemlerinin aşk ya da kahramanlık hikayelerini günümüze taşıyan eserlerden bazıları, Berlin, Paris, Viyana ve Londra'daki müzelerde sergileniyor.
Türkiye'den farklı dönemlerde yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının en bilinenleri arasında Knidos Aslanı, Nereidler Anıtı, Zeus Sunağı, Halikarnas Mozolesi, Milet Antik Kenti Agora Kapısı, Trysa Heroonu, İhtiyar Balıkçı Heykeli, II. Selim ile III. Murat türbesi ve I. Mahmut Kütüphanesi çinileri, Karkamış Antik Kenti'ne ait mozaikler, Payava Lahdi ve Harpy Anıtı bulunuyor.
Helenistik dönemden bugüne erişen tek başkent olan, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları içerisinde barındıran, 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Bergama Antik Kenti'nin en görkemli yapısı Zeus Sunağı ait olduğu yerden binlerce kilometre uzakta, Berlin'deki Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor.
MÖ. II. yüzyılda Bergama Heykeltıraşlık Okulu'nun ürettiği, Helenistik dönem heykel sanatının doruk noktasını temsil eden, büyüklüğüyle adeta bir tapınağı andıran Zeus Sunağı, üzerindeki kabartmalarıyla ön plana çıkıyor.
Tanrılar ile devler (Gigantlar) arasındaki savaşı anlatan büyük frizdeki kabartmalar, Helenistik dönemin en önemli eserleri arasında sayılıyor. Sunağın içindeki Telephos Frizi de kentin mitolojik kökenleri açısından önem taşıyor.
10 metre yüksekliğinde, 35 metre genişliğinde ve 33 metre derinliğindeki mermer yapı, Bergama krallarının Galatlara karşı kazandıkları zaferleri ölümsüzleştirmek için yapılarak baş tanrı Zeus ile onun savaş ve akıl tanrıçası kızı Athena'ya adanıyor.