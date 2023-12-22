3 Ocak'a Kadar Devam Edecek! Migros'larda Yılbaşı İndirimleri Başladı! Hangi Ürünler İndirimle Sunulacak?
Migros marketlerde de diğer marketlerde olduğu gibi özel indirimler başladı. 3 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan indirimler merakla bekleniyor.
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3 Ocak'a kadar çoğu kuruyemiş çeşitlerinde indirimler mevcut.
Migros markasına ait ürünlerde özel indirimler var.
Yılbaşına özel tavuk etinde çeşitli markalarda ürünler Migros'ta.
- Alaçatı Kurabiyecisi 54,90 TL
- 6 adet tortilla 45,90 TL