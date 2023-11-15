A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler... Hangi Ürünler İndirime Girecek?
A-101 marketlerde 11 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında ve 16 Kasım'dan itibaren çeşitli ürünlerde gerçekleşecek olan indirimler duyuruldu. Bisikletten TV'lere çok sayıda üründe indirim gerçekleşecek.
Son Güncelleme:
11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında
- Xiomi Airfryer 3 999 TL
- Onvo Airfryer 1 999 TL
- Sunny Filtre Kahve Makinesi 349 TL
11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında
- Pipetli Çelik Matara 99,90 TL
- Nero marka petek desen mini ürünlerin adedi 69,90 TL
- Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa 39,90 TL
11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında
- 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 2 299 TL
- Ahşap Kollu Piknik Sandalyesi 119,00 TL
- Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 499 TL
11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında çeşitli markalara ait TV'lerde indirim mevcut.