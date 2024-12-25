A101 aktüel indirimleri 26 Aralık 2024: İşte yeni yıla özel indirimler
A101, 26 Aralık itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesinde paylaştı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, A101'in bu haftaki kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte o indirimler...
Yayınlanma: Güncellenme:
Bu hafta A101 raflarında PlayStation 5, televizyon, kulaklık, katlanır yataklı koltuk, buharlı kazanlı ütü, mont ve çeşitli beyaz eşya ürünlerinde cazip indirimler dikkat çekiyor. İşte o indirimler...
Philips LED TV: 22.999 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet: 17.990 TL
LF 2831 Buzdolabı: 9.499 TL
6 parça tencere seti: 899 TL
Kadın Erkek ekose gömlek: 349 TL
Pınar dondurulmuş bütün hindi: 249 TL
Tat cin mısır kg: 39 TL
Elvese şamupan çeşitleri: 129 TL
Dubai çikolatası: 189 TL
Gofrik: 19.50 TL
Stanley termos: 1.399