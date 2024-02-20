A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 şubat 2024 Perşembe A101''de neler var?
İndirimli ve uygun ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta neler var diye araştıran vatandaşlar için 22 şubat 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL 22 ŞUBAT 2024
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Toshiba 43' UHD Android Tv 10.999 TL
Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL
TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL
Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL
Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Kiwi El Blender Seti 649 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL
Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL
Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL
Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL
Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL
Cam Servis Tabağı 28 cm 34,90 TL
Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL
Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı 119 TL
Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 44,90 TL
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL
Cam Pipet 6'lı 24,90 TL
Baharatlık ve Limon Sıkacağı 14,90 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 199 TL
Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm 349 TL
Cem Delux Basık / Derin Tencere 349 TL
Cem Delux Tava 199 TL
Çelik Termos 450 ml 279 TL
Termos 1,2 Litre 129 TL
Deco Trend Saklama Kabı 59,90 TL
Üölü yuvarlak Saklama Kabı 59,90 TL
Pratik Basmalı Rondo 149 TL
Manuel Kollu Rende 279 TL
Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 49,90 TL
Karma Sunum Tepsisi 39,90 TL
Tuzluk 5,90 TL
Metaltex Kanatlı Tirbuşon 99,90 TL
Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 29,90 TL
Motivasyon Matarası 1500 ml 99,90 TL
Matara 460 cc 29,90 TL