A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 şubat 2024 Perşembe A101''de neler var?

İndirimli ve uygun ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta neler var diye araştıran vatandaşlar için 22 şubat 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

# a101 # Aktüel
Son Güncelleme:
A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 şubat 2024 Perşembe A101''de neler var? - Resim: 1

A101 AKTÜEL 22 ŞUBAT 2024


Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Toshiba 43' UHD Android Tv 10.999 TL

Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL

1 10
A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 şubat 2024 Perşembe A101''de neler var? - Resim: 2

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

2 10
A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 şubat 2024 Perşembe A101''de neler var? - Resim: 3

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL

Kiwi El Blender Seti 649 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL

Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL

Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL

Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL

Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL

Cam Servis Tabağı 28 cm 34,90 TL

Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL

Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı 119 TL

Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 44,90 TL

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

Cam Pipet 6'lı 24,90 TL

Baharatlık ve Limon Sıkacağı 14,90 TL

Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 199 TL

Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm 349 TL

Cem Delux Basık / Derin Tencere 349 TL

Cem Delux Tava 199 TL

3 10
A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 şubat 2024 Perşembe A101''de neler var? - Resim: 4

Çelik Termos 450 ml 279 TL

Termos 1,2 Litre 129 TL

Deco Trend Saklama Kabı 59,90 TL

Üölü yuvarlak Saklama Kabı 59,90 TL

Pratik Basmalı Rondo 149 TL

Manuel Kollu Rende 279 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 49,90 TL

Karma Sunum Tepsisi 39,90 TL

Tuzluk 5,90 TL

Metaltex Kanatlı Tirbuşon 99,90 TL

Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 29,90 TL

Motivasyon Matarası 1500 ml 99,90 TL

Matara 460 cc 29,90 TL

4 10