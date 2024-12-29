A101’de 2025 yılının ilk büyük fırsatları başlıyor!
2 Ocak’tan itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve A101 Ekstra’da birbirinden cazip ürünler sizi bekliyor. Üstelik Hadi Gold üyelerine özel %3 nakit iade fırsatı!
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A101, 2025 yılına hızlı bir giriş yapıyor! 2 Ocak’tan itibaren “Aldın Aldın” kampanyasıyla ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar birçok fırsat ürünü A101 mağazalarında ve online alışveriş platformlarında satışta olacak.
HADİ GOLD İLE %3 NAKİT İADE ŞANSI
A101 alışverişlerinizi Hadi ile ödeyerek %3 nakit iade kazanabilirsiniz! Ancak unutmayın, kampanyadan yalnızca Hadi Gold üyeleri faydalanabilir ve aylık en fazla 125 TL iade alınabilir. Detaylar Hadi uygulamasında yer alıyor.
İşte öne çıkan ürünler:
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