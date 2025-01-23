A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi
A101 Aldın Aldın Ekstra kataloğunda Karavan da var moped de. Philips ıslak silen/süpüren dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi, Karaca döküm tencere seti, Fakir küçük ev aletleri çeyiz seti ve kesme tahtası seti gibi birçok ürün dev indirim var! İşte A101 23 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu.
Samsung 8 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 23.999 TL
Hoover 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.499 TL
Newton Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Uyku Yastığı 599 TL
Seyahat Boyun Yastığı 369 TL
Ortopedik Yastık 949 TL
%100 Pamuk Yastık 599 TL
Tek Kişilik Yorgan 649 TL
Çift Kişilik Yorgan 729 TL
Karyola 2.999 TL
Çift Kişilik Karyola 5.999 TL
Tek Kişilik Yaylı Yatak 1.899 TL
Çift Kişilik Yaylı Yatak 3.299 TL
Samsung 75" QLED TV 63.999 TL
LG Monitör 37.999 TL
JBL Bluetooth Kulaklık 1.599 TL
Samsung Tablet 10.999 TL
Xiaomi Redmi 14C 7.699 TL
Philips Islak Silen ve Süpüren Dikey Süpürge 8.999 TL
Homend Buhar Kazanlı Ütü 4.449 TL
Luxell Börekçi Fırın 2.599 TL
Xiaomi Tüy Tiftik Temizleme Makinesi 369 TL
Fakir Küçük Ev Aletleri Çeyiz Seti 9.999 TL
6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.999 TL
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.499 TL
Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap 3.299 TL
Çalışma Masası 2.299 TL
5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.599 TL
Duvara Monte Edilebilir Düşer Kapak Ayakkabılık 1.449 TL
9 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.299 TL
Şifonyer 2.499 TL
Komodin 1.549 TL
2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL
WMF Düdüklü Tencere 6,5L + 3L 9.999 TL
Nehir 72 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 3.299 TL
Karaca Döküm Kare 7 Parça Tencere Seti 6.199 TL
Korkmaz Düdüklü Tencere 10L 3.699 TL
Philips Su Arıtma Sürahisi 499 TL
Philips Sürahi Filtresi 3'lü 349 TL
Tefal Krep Tavası 1.299 TL
Tefal Yapışmaz Tava 699 TL / 799 TL
3 Katmanlı Soğuk Et Saklama Kabı 649 TL
Çok Hazneli Dikdörtgen Saklama Kabı 649 TL
Saklama Kabı 549 TL
Genişletilebilir Çatal Gereç ve Alet Düzenleyici 1.499 TL
Joseph Joseph 8 Parça Bıçak ve Doğrama Seti 4.299 TL
Joseph Joseph Kesme Tahtası 2.499 TL
Joseph Joseph Dilimleyici 699 TL
Joseph Joseph Genişletilebilir Bulaşıklık 3.499 TL
Cloudrunner Erkek Ayakkabı 5.499 TL
Cloud Kadın Ayakkabı 5.499 TL
Camper Erkek Ayakkabı 3.999 TL
Lastik Tamir Kiti 69 TL
Kışlık Bakım Ürünleri 29 TL
2 Metre 3'lü Priz 239 TL
3'lü Golyat Fiş 99 TL
Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5.499 TL
Roboom ABS Valiz Orta Boy 739 TL
Roboom ABS Valiz Kabin Boy 639 TL
Roboom ABS Valiz Büyük Boy 839 TL
Kadın Kalın Taban Bot 129 TL
Kadın Havuz Taban Terlik 239 TL
Rattan Sepet 29,50 TL / 59,50 TL
Sıcak Su Torbası 59,50 TL
3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL
Organizer Sepet 20 TL
Mini Çöp Kovası 35 TL
Cam Gider Kapağı 22,50 TL
Anahtarlık Çeşitleri 35 TL
Eker Yoğurt 52,50 TL
Klasik İnek Peyniri 159 TL
Latte Kahveli Sütlü İçecek 62,50 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 225 TL
Altınkılıç Kefir 52,50 TL
Dondurulmuş Piliç Nugget 99 TL
Dondurulmuş Sebze Köftesi 55 TL
Superfresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 89,50 TL
Dondurulmuş Kıymalı Pide 99,50 TL
Karbonat 23,50 TL
Beyaz Sirke 59 TL
Calve 2'li Set 89 TL
Şahin Dana Parmak Sucuk 125 TL
Limonlu Kek 75 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 299.000 TL
JVC 65" Android TV 22.999 TL
Toshiba 50" Android TV 14.599 TL
Philips 55" Smart LED TV 23.999 TL
Piranha Gaming Klavye 349 TL
Piranha Gaming Mouse 199 TL
Akıllı Saat 1.499 TL
Oppo Cep Telefonu 7.499 TL
Kadın Havlu Soket Çorap 25 TL
Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL
Erkek Eşofman Altı 349 TL
Kadın 3 İplik Sweatshirt 379 TL
Kadife Kaymaz Taban Yolluk 299 TL / 239 TL / 439 TL / 399 TL
Katlanır Yataklı Koltuk 3.599 TL
Hascevher Seramik Basık Tencere 649 TL
Hascevher Seramik Tava 399 TL
Hascevher Derin Tencere 649 TL
Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL
Borosilikat Kupa 69,50 TL
Tuzluk Seti 2'li 49 TL
Dubai Çikolata Kalıbı 35 TL
Nero Tava Seti 3'lü 499 TL
Cam Boncuk Kase 14 TL / 17,50 TL /
Cam Boncuk Tabak 15 TL
Paşabahçe Kayık Tabak 29,50 TL
Paşabahçe Reçellik 6'lı 129 TL
Lisanslı Beslenme Kutusu 39,50 TL
Matara 69 TL
Volta Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.990 TL
Emici Külot 14'lü 189 TL
Lip Balm Çeşitleri 69 TL
Çift Bıçaklı Tıraş Bıçağı 5'li 50 TL
Cilt Bakım Seti 225 TL
Çamaşır Suyu Çeşitleri 87,50 TL
Yumuşatıcı Çeşitleri 87,50 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri 79 TL
Samba Patates Cipsi Çeşitleri 39,50 TL
Patos Cips 26,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek 27,50 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
SEG 12 kg Çamaşır Makinesi 15.799 TL
Regal Ankastre Set 14.599 TL
Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL
English Home Airfryer 2.499 TL
Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL
Sarex Çay Makinesi 1.199 TL
Hometech Çelik Kettle 459 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 439 TL
Sarex Filtreli Elektrikli Süpürge 2.599 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 279 TL
English Home Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 699 TL
Kiwi Buharlı Ütü 649 TL
Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 49 TL
Ülker Kakaolu Saklıköy 3'lü 40 TL
Ülker Kakaolu Kremalı 4'lü 27 TL
Nestle Çikolatalı Gofret 13,50 TL
Ülker Halley 54 TL
Ülker Dankek Magma 11 TL
Canpare Bisküvi 12,50 TL
Luppo Islak Kek 5 TL