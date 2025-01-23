A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi

A101 Aldın Aldın Ekstra kataloğunda Karavan da var moped de. Philips ıslak silen/süpüren dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi, Karaca döküm tencere seti, Fakir küçük ev aletleri çeyiz seti ve kesme tahtası seti gibi birçok ürün dev indirim var! İşte A101 23 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu.

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 1

Samsung 8 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 16.999 TL

Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 23.999 TL

Hoover 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.499 TL

Newton Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 2

Uyku Yastığı 599 TL

Seyahat Boyun Yastığı 369 TL

Ortopedik Yastık 949 TL

%100 Pamuk Yastık 599 TL

Tek Kişilik Yorgan 649 TL

Çift Kişilik Yorgan 729 TL

Karyola 2.999 TL

Çift Kişilik Karyola 5.999 TL

Tek Kişilik Yaylı Yatak 1.899 TL

Çift Kişilik Yaylı Yatak 3.299 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 3

Samsung 75" QLED TV 63.999 TL

LG Monitör 37.999 TL

JBL Bluetooth Kulaklık 1.599 TL

Samsung Tablet 10.999 TL

Xiaomi Redmi 14C 7.699 TL

Philips Islak Silen ve Süpüren Dikey Süpürge 8.999 TL

Homend Buhar Kazanlı Ütü 4.449 TL

Luxell Börekçi Fırın 2.599 TL

Xiaomi Tüy Tiftik Temizleme Makinesi 369 TL

Fakir Küçük Ev Aletleri Çeyiz Seti 9.999 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 4

6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.999 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.499 TL

Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap 3.299 TL

Çalışma Masası 2.299 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.599 TL

Duvara Monte Edilebilir Düşer Kapak Ayakkabılık 1.449 TL

9 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.299 TL

Şifonyer 2.499 TL

Komodin 1.549 TL

2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 5

WMF Düdüklü Tencere 6,5L + 3L 9.999 TL

Nehir 72 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 3.299 TL

Karaca Döküm Kare 7 Parça Tencere Seti 6.199 TL

Korkmaz Düdüklü Tencere 10L 3.699 TL

Philips Su Arıtma Sürahisi 499 TL

Philips Sürahi Filtresi 3'lü 349 TL

Tefal Krep Tavası 1.299 TL

Tefal Yapışmaz Tava 699 TL / 799 TL

3 Katmanlı Soğuk Et Saklama Kabı 649 TL

Çok Hazneli Dikdörtgen Saklama Kabı 649 TL

Saklama Kabı 549 TL

Genişletilebilir Çatal Gereç ve Alet Düzenleyici 1.499 TL

Joseph Joseph 8 Parça Bıçak ve Doğrama Seti 4.299 TL

Joseph Joseph Kesme Tahtası 2.499 TL

Joseph Joseph Dilimleyici 699 TL

Joseph Joseph Genişletilebilir Bulaşıklık 3.499 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 6

Cloudrunner Erkek Ayakkabı 5.499 TL

Cloud Kadın Ayakkabı 5.499 TL

Camper Erkek Ayakkabı 3.999 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 7

Lastik Tamir Kiti 69 TL

Kışlık Bakım Ürünleri 29 TL

2 Metre 3'lü Priz 239 TL

3'lü Golyat Fiş 99 TL

Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5.499 TL

Roboom ABS Valiz Orta Boy 739 TL

Roboom ABS Valiz Kabin Boy 639 TL

Roboom ABS Valiz Büyük Boy 839 TL

Kadın Kalın Taban Bot 129 TL

Kadın Havuz Taban Terlik 239 TL

Rattan Sepet 29,50 TL / 59,50 TL

Sıcak Su Torbası 59,50 TL

3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL

Organizer Sepet 20 TL

Mini Çöp Kovası 35 TL

Cam Gider Kapağı 22,50 TL

Anahtarlık Çeşitleri 35 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 8

Eker Yoğurt 52,50 TL

Klasik İnek Peyniri 159 TL

Latte Kahveli Sütlü İçecek 62,50 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 225 TL

Altınkılıç Kefir 52,50 TL

Dondurulmuş Piliç Nugget 99 TL

Dondurulmuş Sebze Köftesi 55 TL

Superfresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 89,50 TL

Dondurulmuş Kıymalı Pide 99,50 TL

Karbonat 23,50 TL

Beyaz Sirke 59 TL

Calve 2'li Set 89 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk 125 TL

Limonlu Kek 75 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 9

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 10

JVC 65" Android TV 22.999 TL

Toshiba 50" Android TV 14.599 TL

Philips 55" Smart LED TV 23.999 TL

Piranha Gaming Klavye 349 TL

Piranha Gaming Mouse 199 TL

Akıllı Saat 1.499 TL

Oppo Cep Telefonu 7.499 TL

Kadın Havlu Soket Çorap 25 TL

Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL

Erkek Eşofman Altı 349 TL

Kadın 3 İplik Sweatshirt 379 TL

Kadife Kaymaz Taban Yolluk 299 TL / 239 TL / 439 TL / 399 TL

Katlanır Yataklı Koltuk 3.599 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 11

Hascevher Seramik Basık Tencere 649 TL

Hascevher Seramik Tava 399 TL

Hascevher Derin Tencere 649 TL

Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL

Borosilikat Kupa 69,50 TL

Tuzluk Seti 2'li 49 TL

Dubai Çikolata Kalıbı 35 TL

Nero Tava Seti 3'lü 499 TL

Cam Boncuk Kase 14 TL / 17,50 TL /

Cam Boncuk Tabak 15 TL

Paşabahçe Kayık Tabak 29,50 TL

Paşabahçe Reçellik 6'lı 129 TL

Lisanslı Beslenme Kutusu 39,50 TL

Matara 69 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 12

Volta Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.990 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 13

Emici Külot 14'lü 189 TL

Lip Balm Çeşitleri 69 TL

Çift Bıçaklı Tıraş Bıçağı 5'li 50 TL

Cilt Bakım Seti 225 TL

Çamaşır Suyu Çeşitleri 87,50 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 87,50 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri 79 TL

Samba Patates Cipsi Çeşitleri 39,50 TL

Patos Cips 26,50 TL

Sarıyer Gazlı İçecek 27,50 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 14

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

SEG 12 kg Çamaşır Makinesi 15.799 TL

Regal Ankastre Set 14.599 TL

Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL

English Home Airfryer 2.499 TL

Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

Sarex Çay Makinesi 1.199 TL

Hometech Çelik Kettle 459 TL

Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 439 TL

Sarex Filtreli Elektrikli Süpürge 2.599 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül 279 TL

English Home Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 699 TL

Kiwi Buharlı Ütü 649 TL

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A101'de 23 Ocak Perşembe indirimli ürünler kataloğu yayımlandı? Karavan da var elektrikli moped de! Yüzlerce ürün indirime girdi - Resim: 15

Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 49 TL

Ülker Kakaolu Saklıköy 3'lü 40 TL

Ülker Kakaolu Kremalı 4'lü 27 TL

Nestle Çikolatalı Gofret 13,50 TL

Ülker Halley 54 TL

Ülker Dankek Magma 11 TL

Canpare Bisküvi 12,50 TL

Luppo Islak Kek 5 TL

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