A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
A101 güncel aktüel fiyatlarını açıkladı. Şeftaliden yoğurda, içme suyundan süte pek çok gıda ürününde sayısız indirim var. Peki hangi ürünlere indirim geldi?
A101'de "4 Al 3 Öde" kapsamında Birşah 1 LT süt 21,5 TL, yarım yağlı Birşah 1 LT süt ise 20,5 TL. %3,5 yağlı Birşah sütün 1 kutusu 23,00 TL, dörtlü paketi ise 89,90 TL. Birşah yağsız sütün bir kutusu 16,90 TL iken dörtlü paketi 65,90 TL. Eker ayranın tanesi 6,95 TL iken 6'lı paketi 39,00 TL ve 12'li paketi 78,5 TL.
Papia 3 katlı 12'li tuvalet kağıdı 149,90 yerine 59,90, Yayla pirinç ise 45,90 yerine 21,90 TL
A101'de tanesi 22,5 TL olan HayatSu'yun ikili paketi 40,50 TL ve 4'lü paketi 77,00 TL. Farklı markalara ait olan ve tanesi 12 TL olan suyun ise 4'lü paketi 43 TL. Cappy Limonata'nın tanesi 7,85 TL iken Doğuş Limonata'nın tanesi ise 6,60 TL
Birşah Tam Kıvamında 1,5 kiloluk yoğurt 39,5 yerine 36,5 TL. Birşah Homojenize 1,5 kilo yoğurt ise 38,5 TL yerine 35,5 TL. Mistral 3 Katlı 12'li tuvalet kağıdı 74,00 TL.