A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?

A101'de tanesi 22,5 TL olan HayatSu'yun ikili paketi 40,50 TL ve 4'lü paketi 77,00 TL. Farklı markalara ait olan ve tanesi 12 TL olan suyun ise 4'lü paketi 43 TL. Cappy Limonata'nın tanesi 7,85 TL iken Doğuş Limonata'nın tanesi ise 6,60 TL