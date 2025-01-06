A101’den “Aldın Aldın” kampanyası başlıyor: Şimdi al, hem ucuza hem kazançlı çık!

A101, 9 Ocak’tan itibaren tüm alışverişseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanya ile karşınızda. “Aldın Aldın” adını verdiği kampanya, A101 mağazaları, A101 Kapıda uygulaması ve A101 Ekstra üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Müşteriler, hem cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı yakalayacak, hem de sürpriz ödüller kazanacak.