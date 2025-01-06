A101’den “Aldın Aldın” kampanyası başlıyor: Şimdi al, hem ucuza hem kazançlı çık!
9 ocaktan itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulaması ve A101 Ekstra’da, büyük indirimler ve fırsatlar sizleri bekliyor! Üstelik, Hadi ile alışveriş yaparak %3 nakit iade kazanın!
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A101, 9 Ocak’tan itibaren tüm alışverişseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanya ile karşınızda. “Aldın Aldın” adını verdiği kampanya, A101 mağazaları, A101 Kapıda uygulaması ve A101 Ekstra üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Müşteriler, hem cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı yakalayacak, hem de sürpriz ödüller kazanacak.
Kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, Hadi Gold üyelerine özel %3 nakit iade fırsatı sunması. A101’den yapacağınız alışverişlerde, Hadi ile ödeme yaparak her takvim ayında toplamda 125 TL’ye kadar nakit iade kazanabilirsiniz. Ancak, bu fırsattan yalnızca Hadi Gold üyeleri yararlanabilecek.
İşte A101 indirimli ürünler katalogu:
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