A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak? Yılbaşından Önce Son İndirimler...
A101 marketlerde her dönem belli ürünler indirimlerle sunulmaktadır. Bu şekilde pek çok çeşitte çok sayıda ürüne indirimli olarak ulaşmak mümkün olur. Peki 21 Aralık'tan itibaren hangi ürünlerde indirim olacak? İşte o indirimler...
21 Aralık Perşembe gününden itibaren A-101 marketlerde çok sayıda üründe özel indirimler başlayacak.
Beyaz eşyalarda indirimler a-101 markette.
- Fantom elektrikli süpürge 1 899 TL
- Çocuk Waffle Makinesi 499 TL
- YIDE Elektrikli Moped 27 990 TL