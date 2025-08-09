Bakan Kacır duyurdu: Market Fiyatı uygulamasıyla en uygun fiyatlı ürün bulunabilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Market Fiyatı” uygulamasının Google Play ve App Store’da kullanıma sunulduğunu açıkladı. Uygulama, tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünü bulmasına imkan tanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Market Fiyatı” uygulamasının vatandaşların hizmetine sunulduğunu duyurdu. Google Play ve App Store üzerinden indirilebilen uygulama, market fiyatlarını karşılaştırma imkanı sunuyor.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Uygulama, bulunduğunuz konuma yakın marketleri listeliyor; aynı ürün için farklı marketlerin fiyatlarını yan yana gösteriyor. Böylece tüketici, alışverişten önce “en uygun fiyat nerede?” sorusunun yanıtını hızlıca görebiliyor.
BARKOD OKUT, ANINDA KARŞILAŞTIR
Telefon kamerası barkod okuyucuya dönüşüyor; barkodu okutunca ürünün farklı marketlerdeki fiyatları ekrana geliyor. Bu özellik hem duyuruda hem de haber akışlarında öne çıkartıldı.
KAPSAM: ZİNCİRLER VE ÜRÜN HAVUZU
Platform, A101, BİM, CarrefourSA, Migros, Tarım Kredi ve ŞOK gibi büyük zincirlerden gelen fiyat verilerini sisteme çekiyor; “50 bine yakın ürün” bilgisinin yer aldığı açıklamalar bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar geniş bir ürün setinde karşılaştırma yapabiliyor.
AMAÇ: ŞEFFAFLIK VE FİYAT DİSİPLİNİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulama sayesinde vatandaşların fiyatları görüp karşılaştırarak en uygun ürüne ulaşabileceğini, bunun “fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelede önemli bir ilerleme” sağlayacağını ifade etti. Açıklama şu şekilde:
“Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkânı bulabilecektir… Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır.”
Proje, TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Duyurularda Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) destek verdiği açıklandı.
MOBİL VE WEB ERİŞİMİ
“Market Fiyatı” mobil uygulaması Android ve iOS’ta erişime açık. Platform ayrıca web üzerinden de hizmet veriyor (marketfiyati.org.tr).
Google Play sayfasında uygulama; “güncel fiyatlarla anında karşılaştırma”, “kullanıcı dostu arayüz” gibi satır başlarıyla tanıtılıyor. iOS sürümü de aynı kapsamda erişime açıldı.