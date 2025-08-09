Bakan Kacır duyurdu: Market Fiyatı uygulamasıyla en uygun fiyatlı ürün bulunabilecek

AMAÇ: ŞEFFAFLIK VE FİYAT DİSİPLİNİ



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulama sayesinde vatandaşların fiyatları görüp karşılaştırarak en uygun ürüne ulaşabileceğini, bunun “fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelede önemli bir ilerleme” sağlayacağını ifade etti. Açıklama şu şekilde:



“Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkânı bulabilecektir… Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır.”