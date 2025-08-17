BİM 19 Ağustos indirimleri açıklandı: Temel gıda ve ev ürünlerinde fiyatlar dibe vurdu

BİM, 19 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, bebek bezinden kişisel bakıma kadar yüzlerce üründe büyük indirimler dikkat çekiyor. 

İşte 19 Ağustos aktüel ürünler kataloğu:

