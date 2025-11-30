BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İndirimli fiyat listesi ve haftanın fırsat ürünleri
BİM market, 02 Aralık 2025 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler listesiyle indirimlerine devam ediyor. Salı günü raflara gelecek yeni ürünler ve indirimli fiyatlar merak edilirken, BİM’in 02 Aralık aktüel kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 75
2 75
3 75
4 75
5 75
6 75
7 75
8 75
9 75
10 75
11 75
12 75
13 75
14 75
15 75
16 75
17 75
18 75
19 75
20 75
21 75
22 75
23 75
24 75
25 75
26 75
27 75
28 75
29 75
30 75
31 75
32 75
33 75
34 75
35 75
36 75
37 75
38 75
39 75
40 75
41 75
42 75
43 75
44 75
45 75
46 75
47 75
48 75
49 75
50 75
51 75
52 75
53 75
54 75
55 75
56 75
57 75
58 75
59 75
60 75
61 75
62 75
63 75
64 75
65 75
66 75
67 75
68 75
69 75
70 75
71 75
72 75
73 75
74 75
75 75