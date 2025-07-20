BİM 22 Temmuz kataloğu yayınlandı! Salı günü bu ürünler kapış kapış gidecek
BİM 22 Temmuz 2025 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 22 Temmuz Salı BİM market indirimli ürün listesi…
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Temmuz ayı kampanyalarına hız kesmeden devam eden BİM market, 22 Temmuz 2025 Salı günü için hazırladığı yeni indirim kataloğunu paylaştı. Aktüel ürünler listesi, alışveriş severler tarafından büyük ilgi gördü.
İşte BİM 22 Temmuz aktüel ürünler kataloğu:
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