BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor

BİM, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü raflarına 4x4 arazi aracı da dahil olmak üzere dikkat çeken indirimli ürünler getiriyor. İşte aktüel ürünler kataloğu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor - Resim: 1

BİM’in 23 Temmuz Çarşamba günü geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda en dikkat çeken ürün 4X4 uzaktan kumandalı arazi aracı oldu. Sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürün, teknoloji tutkunlarını ve çocukları heyecanlandıracak.

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BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor - Resim: 2

İşte 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü BİM raflarında yer alacak ürünler:

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BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor - Resim: 3
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BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor - Resim: 4
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bim market indirimli ürünler