BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor

BİM’in 23 Temmuz Çarşamba günü geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda en dikkat çeken ürün 4X4 uzaktan kumandalı arazi aracı oldu. Sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürün, teknoloji tutkunlarını ve çocukları heyecanlandıracak.