BİM 23 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı! 4x4 arazi aracı geliyor
BİM, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü raflarına 4x4 arazi aracı da dahil olmak üzere dikkat çeken indirimli ürünler getiriyor. İşte aktüel ürünler kataloğu…
Yayınlanma:
BİM’in 23 Temmuz Çarşamba günü geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda en dikkat çeken ürün 4X4 uzaktan kumandalı arazi aracı oldu. Sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürün, teknoloji tutkunlarını ve çocukları heyecanlandıracak.
İşte 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü BİM raflarında yer alacak ürünler:
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