BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! Stanley Çelik Termos ve onlarca indirimli ürün raflarda

BİM market, 24 Ekim 2025 Cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta BİM’e Stanley Çelik Termos, mutfak gereçleri, elektronik ürünler ve ev tekstili geliyor. İşte 24 Ekim BİM indirimli ürün listesi...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
