BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi! Süt ürünlerinde dev indirim...
BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi tüketicilerin ilgisini çekiyor. Süt ürünlerinde dev indirim bu listede yer alıyor. İşte BİM'de geçerli 9 Nisan Salı günü indirimli ürünler kataloğu...
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Süt ürünlerinde dev indirim BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi içerisinde. Bakın hangi ürünler 9 Nisan'da indirime girecek;
Cem Kırma Yeşil Zeytin 201-260 adet/kg 1000 g
Lokman Çilek Reçeli 380 g
Koska Tahin Helvası 200 g