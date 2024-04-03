BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi! Süt ürünlerinde dev indirim...

BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi tüketicilerin ilgisini çekiyor. Süt ürünlerinde dev indirim bu listede yer alıyor. İşte BİM'de geçerli 9 Nisan Salı günü indirimli ürünler kataloğu...

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BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi! Süt ürünlerinde dev indirim... - Resim: 1

Süt ürünlerinde dev indirim BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi içerisinde. Bakın hangi ürünler 9 Nisan'da indirime girecek;

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BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi! Süt ürünlerinde dev indirim... - Resim: 2

Cem Kırma Yeşil Zeytin 201-260 adet/kg 1000 g

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BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi! Süt ürünlerinde dev indirim... - Resim: 3

Lokman Çilek Reçeli 380 g

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BİM 9 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi! Süt ürünlerinde dev indirim... - Resim: 4

Koska Tahin Helvası 200 g

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