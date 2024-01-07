BİM Aktüel 9-12 Ocak Kataloğu Yayımlandı! Bu Fiyatlar Kaçmaz...
BİM'de bu hafta set üstü ocak, saç kurutma ve türk kahvesi makinesinin fiyatlarını görenler inanamadı. İndirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kampanyaları bu hafta da müşterileri cezbetti. İşte 9-12 Ocak BİM Aktüel Katalog 2024 kampanyalı fiyatları...
# bim
Yarım Yağlı Gündoğdu Dilimli Tost Peyniri 189,00 TL
Yarım Yağlı Teksüt Beyaz Peynir 219,00 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 99,50 TL
Torku Yağlı Süt 4X1 L- 119,00 TL
Quark Sek 140 g- 16,50 TL
Saban Pilavlık Bulgur 45,00 TL
Sunar Mısır Yağı 5 L- 169,75 TL
Meram Un 10 kg- 125,00 TL
Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulte 400 g- 14,50 TL
Tat Domates Salçası 89,50 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı 12.999,00 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi 7.999,00 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.299,00 TL
Keysmart 4 programlı Bulaşık Makinesi 7.499,00 TL
BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
TCL 43' Android Tv 8.999 TL
Dijitsu 55' UHD WebOS Tv 9.999 TL
Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.399 TL
HDMI Kablo 3m 79 TL