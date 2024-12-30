BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025
Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ocak’ta satışa sunulacak. 2025 yılına özel indirimli ürünlerle dolu bu katalogda, masaj koltuğu, kahve makinesi, su arıtma cihazı ve süpürge gibi birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.
BİM'de uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta öne çıkan indirimli ürünlerin listesine göz atabilirsiniz. İşte, 31 Aralık, 1 Ocak ve 3 Ocak tarihlerine ait BİM aktüel ürünler kataloğu...
HAKO 600 TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU: 19.990 TL
MASAJ KOLTUĞU: 39.990
PROFESYONEL STANDLI BUHARLI KIRIŞIKLI GİDERİCİ: 4.990
BİM AKTÜEL 31 ARALIK 2024 KATALOĞU
Enka Tereyağı- 279,00 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt- 149,50 TL
Pınar Açık Büfe Hindi Sosis- 75,00 TL
Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Tulum Peyniri- 79,50 TL
Torku Dana Kangal Sucuk- 185,00 TL
BİM AKTÜEL 3 OCAK 2025 KATALOĞU
Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.090 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
Trax GUA SHA Cihazı 399 TL
Kumtel Baharat Öğütücü 199 TL
Trax Postür Düzeltme Cihazı 229 TL
Trax EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL
Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL
Trax Kirpik Maşası 139 TL
Trax Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 349 TL
Trax Ayak Masaj Cihazı 239 TL
Mop Seti 329 TL
Parex Sprey Mop 399 TL
Ahşap Desenli Çamaşır Sepeti 249 TL
Çamaşır Selesi 109 TL
Saplı Saklama Kabı 79 TL
Yedekli WC Kağıtlık 169 TL
Raf Ünitesi 239 TL
Kapı Arkası Askılık 129 TL
Saplı Saklama Kabı 79 TL
Glass in love Standlı Sabunluk Seti 349 TL
Organizer Çeşitleri 55 TL
Tuvalet Fırçası 89 TL
Pedallı Çöp Kovası 199 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 79 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 69 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19 TL
Standlı Kesme Tahtası Seti 229 TL
Süzgeç 79 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 59 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL
Dijitsu 65' 4K Ultra HD Google Tv 17.490 TL
Eğlenceli Hareketli Dinozorlar 69 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL
Pilsan Oyuncak Tamir Seti 149 TL
Şut ve Gol Oyunu 179 TL
Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
Yarım Fermuarlı Polar 359 TL
Welsoft Yastık Kılıfı 89 TL
Silikon Yastık 99 TL
Cüzdan 229 TL
Kartlık 149 TL
Kadın Kol Çantası 329 TL
Kemer 129 TL
Kadın Pantolon 85 TL
Kız / Erkek Çocuk Atkı - Bere Takım 159 TL
Çocuk Eldiven 42,50 TL