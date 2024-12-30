BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025

BİM'de uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta öne çıkan indirimli ürünlerin listesine göz atabilirsiniz. İşte, 31 Aralık, 1 Ocak ve 3 Ocak tarihlerine ait BİM aktüel ürünler kataloğu...