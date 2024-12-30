BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025

Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ocak’ta satışa sunulacak. 2025 yılına özel indirimli ürünlerle dolu bu katalogda, masaj koltuğu, kahve makinesi, su arıtma cihazı ve süpürge gibi birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Mert Sagit Mert Sagit
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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 1

BİM'de uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta öne çıkan indirimli ürünlerin listesine göz atabilirsiniz. İşte, 31 Aralık, 1 Ocak ve 3 Ocak tarihlerine ait BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 2

HAKO 600 TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU: 19.990 TL

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 3

MASAJ KOLTUĞU: 39.990

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 4

PROFESYONEL STANDLI BUHARLI KIRIŞIKLI GİDERİCİ: 4.990

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 5

BİM AKTÜEL 31 ARALIK 2024 KATALOĞU


Enka Tereyağı- 279,00 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt- 149,50 TL

Pınar Açık Büfe Hindi Sosis- 75,00 TL

Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Tulum Peyniri- 79,50 TL

Torku Dana Kangal Sucuk- 185,00 TL

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 6

BİM AKTÜEL 3 OCAK 2025 KATALOĞU


Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.090 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

Trax GUA SHA Cihazı 399 TL

Kumtel Baharat Öğütücü 199 TL

Trax Postür Düzeltme Cihazı 229 TL

Trax EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL

Trax Kirpik Maşası 139 TL

Trax Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 349 TL

Trax Ayak Masaj Cihazı 239 TL

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 7

Mop Seti 329 TL

Parex Sprey Mop 399 TL

Ahşap Desenli Çamaşır Sepeti 249 TL

Çamaşır Selesi 109 TL

Saplı Saklama Kabı 79 TL

Yedekli WC Kağıtlık 169 TL

Raf Ünitesi 239 TL

Kapı Arkası Askılık 129 TL

Saplı Saklama Kabı 79 TL

Glass in love Standlı Sabunluk Seti 349 TL

Organizer Çeşitleri 55 TL

Tuvalet Fırçası 89 TL

Pedallı Çöp Kovası 199 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 8

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 79 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 69 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19 TL

Standlı Kesme Tahtası Seti 229 TL

Süzgeç 79 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 59 TL

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 9

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

Dijitsu 65' 4K Ultra HD Google Tv 17.490 TL

Eğlenceli Hareketli Dinozorlar 69 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL

Pilsan Oyuncak Tamir Seti 149 TL

Şut ve Gol Oyunu 179 TL

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BİM Aktüel market kataloğu: 1 - 3 Ocak 2025 - Resim: 10

Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

Yarım Fermuarlı Polar 359 TL

Welsoft Yastık Kılıfı 89 TL

Silikon Yastık 99 TL

Cüzdan 229 TL

Kartlık 149 TL

Kadın Kol Çantası 329 TL

Kemer 129 TL

Kadın Pantolon 85 TL

Kız / Erkek Çocuk Atkı - Bere Takım 159 TL

Çocuk Eldiven 42,50 TL

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