BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimle Sunulacak? 12 Aralık Salı Günü BİM Aktüel Ürünler...

BİM'de düşük bütçeli hanelerin de ulaşabileceği çok sayıda aktüel ürün indirimle sunulmaya başlanacak. BİM'de 12 Aralık itibariyle başlayacak olan indirimler ne zamana kadar devam edecek? Hangi ürünler indirimli sunulacak? İşte BİM'de aktüel indirimler...

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BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimle Sunulacak? 12 Aralık Salı Günü BİM Aktüel Ürünler... - Resim: 1

BİM Marketlerde yarın bazı ürünlerde indirim için son gün

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BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimle Sunulacak? 12 Aralık Salı Günü BİM Aktüel Ürünler... - Resim: 2

Kişisel bakım ürünleri ve çeşitli gıda ürünlerinde 12 Aralık günü son indirim. 

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BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimle Sunulacak? 12 Aralık Salı Günü BİM Aktüel Ürünler... - Resim: 3

Aktüel ürünlerde 12 Aralık Salı gününde itibaren çok sayıda çeşitli ürün BİM Marketlerde.

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BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimle Sunulacak? 12 Aralık Salı Günü BİM Aktüel Ürünler... - Resim: 4

- Makarna çeşitleri 15,40 TL

- Torku 5 kg un 67,50 TL

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