BİM Markette temmuz indirimi başladı! 12-18 Temmuz arasında bu ürünler kaçmaz!
BİM market, 12-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kataloğunu yayımladı. Gıda, temizlik ve ev eşyalarından oluşan onlarca ürün raflarda indirimli fiyatlarla yerini aldı. İşte BİM’e gelen tüm yeni ürünler ve kaçırılmayacak kampanyalar...
Temmuz ayına hızlı başlayan BİM, 12-18 Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan yeni kampanya kataloğunu yayımladı. Tüketicilere büyük kolaylık sağlayan indirimli ürünler listesinde birçok temel ihtiyaç ve ev ürünü yer alıyor.
İşte katalogda yer alan ürünler:
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g Dost: 79,50 TL
Tam Yağlı Yoğurt 1500 g Dost: 59,00 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g Aknaz: 125,00 TL
Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 400 g Binvezir: 109,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g SEK: 215,00 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g İçim: 229,00 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g Özgüllü: 215,00 TL
Ayran 1.5 L Dost: 37,50 TL
İÇECEKLER
Pepsi Gazlı İçecek 1,5 L: 36,50 TL
Yedigün Portakallı Gazlı İçecek 1,5 L: 36,50 TL
Lipton Şeftalili Soğuk Çay 2 L: 44,50 TL
Lipton Şeftalili Soğuk Çay 330 ml: 29,50 TL
Pepsi Gazlı İçecek 330 ml: 29,50 TL
ATIŞTIRMALIK
Eti Süt Burger Kek 35 g: 11,75 TL
Eti Browni Intense 160 g: 57,50 TL
Eti Gong Mısır ve Pirinç Patlağı 64 g: 14,50 TL
Waffle Star Hindistan Cevizli Çikolatalı bar 125 g: 25,50 TL
M.Z. Ege Dürüm Çiğ Köfte 180 g: 14,75 TL
TEMEL GIDA
Şafak Toz Şeker 2 Kg: 76,50 TL
Efsane Un 5 Kg: 89,00 TL
Ekmecik Tost Ekmeği 670 g: 40,00 TL
TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM
Gillette Permatik Tıraş Bıçağı (5’li): 39,50 TL
Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı (3’lü): 87,50 TL
Glint Bitkisel Temizleyici 1 L: 79,00 TL
Blume 16’lı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı: 95,00 TL
Queen 300 Yapraklı Kağıt Havlu Dev Rulo: 39,00 TL