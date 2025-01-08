BİM'de 10 Ocak indirimleri başlıyor: İşte fiyat listesi!

BİM, Ocak ayı boyunca devam eden indirimlerine 10 Ocak 2025 Cuma günü de hız kesmeden devam ediyor. 10 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunda, tüketicilerin ilgisini çekecek birçok indirimli ürün yer alıyor.

İşte katalog: