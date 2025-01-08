BİM'de 10 Ocak indirimleri başlıyor: İşte fiyat listesi!
BİM, 10 Ocak 2025 Cuma günü itibariyle raflara gelen yeni ürünler ve indirimli fiyatlarla alışveriş severleri bekliyor. Hangi ürünler indirimli? İşte BİM 10 Ocak aktüel ürünler fiyat listesi!
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BİM, Ocak ayı boyunca devam eden indirimlerine 10 Ocak 2025 Cuma günü de hız kesmeden devam ediyor. 10 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunda, tüketicilerin ilgisini çekecek birçok indirimli ürün yer alıyor.
İşte katalog:
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