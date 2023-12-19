BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek? Bugün Başladı!
19 Aralık Salı ve 22 Aralık Cuma günlerinden itibaren BİM marketlerde çok sayıda farkı ürün indirimle sunulacak. Cam ankastre setlerinden oyuncaklara kadar pek çok ürün indirimli bir şekilde sunulacak. BİM'de hangi ürünler indirime girecek?
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19 Aralık Salı gününden itibaren çok sayıda atıştırmalık ürün indirimli olarak sunulacak.
19 Aralık Salı gününden itibaren Molfix marka bebek bezlerinde indirimler olacak.
19 Aralık Salı gününden itibaren yılbaşı temalı ürünler BİM marketlerde...
22 Aralık Cuma gününden itibaren
- XXL Airfyer 5 499 TL
- Kumtel marka ankastre setleri BİM'de.